理大研發超聲波無創療法 柏金遜老鼠恢復8成運動功能

柏金遜症、抑鬱症等神經及精神疾病，可望有無創治療新方案。香港理工大學團隊研發新一代「全聲學腦機接口系統」，以超聲波調控大腦。團隊實驗發現，患柏金遜症的白老鼠經超聲調控後，身體運動功能恢復到正常的8成。

「全聲學腦機接口系統」可高精度調控深腦區域 減緩柏金遜症症狀

柏金遜症是常見的腦退化疾病，患者會出現手震、動作遲緩、肌肉僵硬等症狀。「全聲學腦機接口系統」包含超過128個獨立陣元的經顱稀疏超聲陣列，配合定製驅動系統，可實現每通道獨立控制和聲場精確操控。另通過動態聚焦與波束定位技術，空間分辨率可精細至4毫米以內，能夠對深腦區域進行高精度調控，減緩柏金遜症症狀。

理大生物醫學工程學系教授孫雷表示，系統超聲聚焦在一點上，能夠非常精確地進行神經調控，突破現時常見兩大腦機接口技術的局限，「一類是侵入性的，一類是非侵入性的。侵入性的要開顱植入一些電極，雖然它信號進度比較好，但是它有風險。非侵入現在的技術還是信號的，主要是電的，信號的進度和傳遞深度都有限。」

研究成果已發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）、《自然通訊》（Nature Communications）、《細胞報告》（Cell Reports）等國際學術期刊。團隊相信，若技術成功應用，治療成本將低於深腦刺激療法（DBS）。

團隊已分別與上海華山醫院、南方醫科大學珠江醫院合作臨床研究；下一階段計劃招募100名柏金遜症患者，驗證超聲波技術的安全與療效。團隊期望與香港的醫院合作進行臨床研究，研發更輕便的家用醫療裝置，讓患者日後可在家中進行持續治療。



除了柏金遜症，團隊亦正研究以經顱超聲神經調控技術，協助治療抑鬱症、進行體重控制和睡眠調節等。