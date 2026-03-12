政府嘉許百名優秀公僕 海關總關員憶剿販毒集團 機電署義工隊上門為長者換燈泡「貼地」助人

公務員事務局局長嘉許狀暨公務員義工嘉許狀頒發典禮，今日（12日）下午在政府總部舉行。獲頒「公務員事務局局長嘉許狀」的海關總關員黃志明1991年入職，曾成功將一依托咪酯販毒集團及供應鏈連根拔起。他憶述，當初由線索入手，一步步追蹤儲存點、售賣渠道，到最後鎖定買家，過程艱巨，「我和隊員連續多日通宵看閉路電視影像，安排人手跟蹤、搜集及分析證據。 雖然我們當時筋疲力盡，好累好累，但我們仍繼續全力以赴，因為心裡只想早一日成功打擊，就早一日對社會少一個禍害。」

100人獲頒「公務員事務局局長嘉許狀」

「公務員事務局局長嘉許狀」表揚連續五年或以上工作表現優秀的公務員，遴選過程非常嚴謹，人員由常任秘書長、部門首長或職系首長提名後，再由評審委員會審議，最後由公務員事務局局長決定獲嘉許人員名單。今日有100人獲頒這項殊榮。

黃志明：得獎不單屬個人榮譽 更是部門獲香港市民認同成果

作為公務員「佼佼者」，黃志明形容得獎不單屬個人榮譽，更是部門獲香港市民認同的成果。他指，市民對公務員期望越來越高，個人心得是要細心、可靠、專業、與時並進，也要以民為本，「服務市民不單是要完成任務，要用心聆聽市民需求，靈活應變，才幫到大家解決問題」。至於如何看政府冒牌水事件、安全帶新例風波，他說明白社會非常關注，而政府和部門有完善機制，處理公務員表現或操守問題，「我相信只要大家繼續以民為本，做好本分，公務員的形象和服務質素，一定會更好。」

黃志明又寄語：「我想和同事分享的是，無論在哪個工作崗位，只要認真、用心服務，每個公務員都可以擁有一份改變的力量。對於市民來說，我希望我的分享可以鼓勵大家一起為香港努力，令香港變得更好。」

天文台高級科學主任黃偉健獲嘉許

天文台高級科學主任（預報拓展）黃偉健，亦獲「公務員事務局局長嘉許狀」。他1997年入職，目前負責發展針對暴雨及惡劣天氣的臨近預報技術，及管理臨近預報系統運作。

近年天氣變幻莫測，社會對天文台天氣預報「有讚有彈」。黃偉健坦言，極端天氣次數及隨機性增加，不時遇到預報與實際有落差的情況，「香港雖然地方小，但我們地形複雜，有山、有城市、有郊野公園、有複雜的海岸線，所以很多時明白市民看到我們發出暴雨警告信號，但可能覺得雨勢和想像有點落差。以前預報難做 ，現在更加難做，將來仲更加難做。」

他說，天文台會透過最新科技、大數據、人工智能、推動國際合作等提升預報技巧；亦會藉特別天氣提示、撰寫「天氣隨筆」、「氣象冷知識」向公眾發放消息，虛心聆聽反饋，改善預報水平。

機電工程署康樂會義工隊獲頒「優良義工服務獎」

典禮同時頒發「公務員義工嘉許狀」，予13支團隊及435人，表揚在參與或推動義工服務方面有卓越表現及貢獻的部門義工隊及人員。

獲頒「優良義工服務獎」的機電工程署康樂會義工隊，現有約140名成員。隊伍結合關愛隊的地區網絡，自2024年9月起籌辦「黃大仙區更換環保 LED 燈泡關愛行動計劃」，與黃大仙關愛隊定期探訪區內長者戶，上門為長者更換LED節能燈泡，並提供用電安全及節能建議。義工隊與關愛隊合作至今，已探訪東頭邨、東匯邨、黃大仙上邨、樂富邨及竹園北邨約80戶長者，服務時數超過400小時。

活動隊長、機電工程署署任高級督察陳文德認為，義工服務較靈活、「貼地」幫助市民，憶述曾運用自身專長，為一名屋內有很多雜物的長者提供用電建議，讓該名長者有安全舒適的生活環境。

懲教署愛羣義工團獲頒「優良義工服務獎」

獲頒「優良義工服務獎」的懲教署愛羣義工團於2010年成立，現有約6000名義工。「『以生命改變生命』流浪犬領養之旅」為義工團轄下警衛犬隊分隊的特色義工服務，團隊與非牟利動物福利機構合作，由受過專業培訓的義工為流浪犬提供基礎社交禮儀及基本服從訓練，提高牠們被領養的機會。義工團更邀請青少年團體參與，教授基本犬隻訓練技巧，並參與犬隻訓練。

警衛犬隊義工分隊的聯絡人、懲教署一級懲教助理徐文龍，參與義務工作超過10年，負責統籌計劃及動員工作。他表示，最難忘見到一些流浪犬由「甚麼都不懂」，經訓練後學習服從和社交禮儀，成功找到一個家。他又說，在紀律部隊時的應變能力，亦能夠應用於義工活動。

記者：蕭博禧

攝影：葉偉豪

相關新聞：100名公僕獲頒嘉許狀 楊何蓓茵冀全體公務員主動了解「十五五」規劃內容