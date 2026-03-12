Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩｜幸運二金多寶3.17攪珠 頭獎一注獨中高達8,000萬（附幸運號碼）

更新時間：17:46 2026-03-12 HKT
發佈時間：17:46 2026-03-12 HKT

六合彩幸運二金多寶攪珠將於下周二（17日）舉行，特設6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎高達8,000萬元。

幸運二金多寶「幸運號碼」

去年推出的幸運二金多寶至今已舉行了3次，當中攪出次數最多的號碼是「19」號、「26」號及「44」號，均攪出過2次。另外，在這3次攪珠中，都有出現相連號碼。

幸運二金多寶攪珠號碼

攪珠日期 攪珠結果（包括特別號碼）

17/6/2025

 5、19、30、40、44、45+26
4/11/2025

19、20、26、28、39、44+4

25/11/2025

 1、2、17、35、37、48+8

幸運二金多寶獎券將於各投注渠道發售

幸運二金多寶獎券將於今晚攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日（3月17日）晚上9時15分。

