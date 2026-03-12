虛擬盲盒︱研究：七成受訪青少年曾抽卡 有社會新鮮人借「財仔」課金

有社福機構和大學的研究團隊今日（12日）發表關於本港青少年接觸虛擬盲盒（Loot Box）機制及其心理健康影響的研究結果。研究顯示，虛擬盲盒已在青少年群體中高度普及，71%受訪者曾接觸虛擬盲盒，57%曾支付真實金錢。其中每月支出超過500元的群體，其自殺意念、自殘及自殺企圖的盛行率顯著高於其他群體，亟待社會各界監管介入。

月付逾$500抽卡 自殘盛行率顯著較高

虛擬盲盒意指電子遊戲中的虛擬抽獎機制，形式包括「抽卡」、「抽蛋」及「開神秘箱」等，玩家透過以真實金錢充值來增加抽獎次數，以獲得稀有角色、外觀及武器等遊戲資產的機會。是次研究由路德會青亮中心與香港大學社會工作及社會行政學系教授黃蔚澄領導的研究團隊合作，於2024至2025年間進行，透過便利抽樣收集792名本地中學生的數據。

香港大學社會工作及社會行政學系教授黃蔚澄（左三）、教育界立法會議員鄧飛（左二） 。

成青少年接觸賭博門戶

結果顯示，71%受訪者曾接觸虛擬盲盒，57%曾支付真實金錢，其中19%每月花費超過港幣500元；9%受訪青少年已達「問題賭徒」程度。統計學分析證實，受訪者在虛擬盲盒上花費的時間和金錢越多，其問題賭博風險亦越高；虛擬盲盒參與者的心理困擾評分顯著較高，其中每月支出超過500元的群體，其自殺意念、自殘及自殺企圖的盛行率顯著高於其他群體；超過一半受訪者（56%）表示有時會想整天躲在家中，而35%更表示會刻意避免社交活動。研究反映，部分青少年可能在面對壓力或情緒困擾時，傾向透過遊戲活動作為逃避方式。

黃蔚澄指，研究結果顯示，虛擬盲盒不僅是娛樂，對部分青少年而言更可能成為接觸賭博行為的門戶。同時，團隊亦觀察到值得關注的心理健康訊號，反映虛擬盲盒問題已不只是遊戲消費議題，而是涉及青少年心理健康與社會福祉的重要公共健康課題，需要家庭、學校及政策層面共同關注。

調查結果顯示，接觸虛擬盲盒的受訪者中，有35%人表示會刻意避免社交活動。資料圖片

社會新鮮人借財仔課金

陳先生16歲的兒子兩年前開始沉迷抽虛擬盲盒，他用盡零用錢後頻向家長要錢「課金」，金額從每次百多港元升至近千元。有一次陳先生拒絕給錢，兒子突然焦慮發作，在床上輾轉反側，痛苦不堪，陳先生最終心軟妥協。後來學校轉介陳先生的個案至輔導中心，經過兩個多月輔導，協助兒子認識自身問題，如缺乏自信或尋求認同感，陳先生亦對兒子有更深入了解，最終兒子停止抽虛擬盲盒。

現年27歲的Alex（化名）曾在遊戲中花費8至9萬元抽虛擬盲盒，讓當時剛投身工作，又未有任何儲蓄的他生活變得緊絀，甚至要向財務公司借貸。他認為沉迷抽虛擬盲盒的動機源於生活無聊及空虛，於是在遊戲中尋覓群體認同感。

教育界立法會議員鄧飛認同社會需要有更多相關討論，包括定義及監管方向，認為可借鏡其他國家與地區較為成熟的監管模式，例如強制遊戲商揭露稀有道具掉落機率，以及為未成年人設支出上限及年齡驗證系統等。他補充，學校在預防教育上的參與亦同樣重要，促請當局將「虛擬盲盒」併入數碼素養教育和其他相關教育範疇，協助學生準確理解相關的賭博風險與傷害。

記者、攝影：蔡思宇