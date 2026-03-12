騙案｜網民收追數電話 能準確講出個資 唔還錢恐嚇淋紅油 警察提醒勿對話太久免騙徒做一件事

【騙案/收數/追債】騙案手法層出不窮，但其實萬變不離其宗，利用人們「恐懼」的心理作案。有網民在社交平台發文，指收到收數公司電話，表示「幫公司收幾萬蚊」，更在來電中可以說出網民的中文全名、地址及身份證號碼，當網民揚言報警時，更被騙徒恐嚇「淋紅油」。

騙徒冒認收數公司追數 掌握個人資料恐嚇淋紅油

該網民在社交平台發文，指自己早前接獲騙徒電話，指騙徒自稱「幫公司收幾萬蚊」，要求該網民即時處理有關的欠款，對話中準確說出網民的中文全名、地址及身份證號碼。騙徒更向網民提供兩個處理欠款的方法，一、「落樓下見，畀單我，即時處理」；二、⁠「Ｗhatsapp 我過數資料，即時處理」，當網民要求報警時，騙徒威脅要「淋紅油」，然後收線。

對話內容有板有眼 警察教路勿擔心上門追數

網民分析騙徒的對話，認為「有文有路」，對話內容似背稿，但講法似銀行的流程，唯一的破綻是「講唔出邊間公司委託收數」。其後，他到警署報案，並引述警員的說法，指該種騙案近期很流行，並叮囑網民切勿與騙案「有咁多對話」，以免被對方偷聲，再利用AI製作假音頻，從而向家人落手。警員又指即使真的有欠款被收數公司上門追數，也可以「即時報999 叫軍裝幫手」。

騙案普及網民亦曾收來電 奇招嚇走騙徒

網民也對有關的騙案議論紛紛，有網民稱亦曾收過有關的騙案，聲言「你知我住邊嫁，我紥行人等你」，對方聽到後立刻收線，也有網民以粗言穢語回應，待對方收線後，再「炸佢電話」，到最後對方直接將電話接駁至留言信箱。

收電話勿驚慌 警方教4招應對

警方製作的《警聲百二秒》，亦有製作相關騙案的內容，當中有提到如何防範借貸騙案。

要保持懷疑態度，不要輕信陌生來電／短訊

即使對方說出你的姓名、身份證號碼、地址，也不代表對方是合法貸款機構或收數公司。這些資料可能被非法取得；

不要急於付款，尤其是對方要求用私人賬戶、FPS、轉數快、現金或非正規方式。

要求對方提供債權公司名稱、地址、欠款明細與合法文件

真正的貸款機構若委託收數公司追債，根據監管守則，必須先發出書面通知，列明欠款金額、拖欠時間、追債費用、聯絡方式等。私人電話／短訊／WhatsApp 不足為合法證明。

查閱個人信貸紀錄／與原貸款機構核實

如果你不清楚自己是否真的欠債，可向信貸資料公司或貸款機構查詢信用報告與繳款記錄，查看是否有欠款紀錄。

勿讓恐嚇與壓力迫使你草率付款

騙徒可能使用威嚇、恐嚇、粗言穢語、甚至聲稱要上門、洩漏個人資料等手段。合法追債公司不會用暴力、恐嚇或高壓手段。若一接電話就被恐嚇，應提高警覺。

保存通話與訊息記錄，必要時錄音或截圖

若懷疑對方是騙徒，可保存來電號碼、通話記錄、短訊、WhatsApp 對話、要求付款的賬號資料等，作為後續報案或投訴證據。