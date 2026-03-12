Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油價急升︱多間航空公司齊加燃油附加費 國泰長途加至$1164 即睇CX／UO／HX新收費

更新時間：16:06 2026-03-12 HKT
發佈時間：16:06 2026-03-12 HKT

伊朗局勢持續不穩，導致國際油價急升，飛機航空燃料同樣受牽連。繼香港航空（Hong Kong Airlines）日前宣布今日（12日）起上調客運燃油附加費，國泰航空（Cathay Pacific）亦於今日宣布將於下周三（18日）起，調整客運燃油附加費，短中長途航空均加價一倍，短途加至290元、長途加至1164元；國泰旗下的廉航香港快運（HK Express）同樣宣布下周三（18日）起上調附加費，香港和其他地區之間的航段倍增至290元。

國泰: 航空燃油價格自3月以來已上漲近倍

國泰表示，受中東局勢最新發展影響，航空燃油價格自3月以來已上漲接近一倍。國泰稱會定期檢視燃油附加費水平，並密切留意航空燃油價格走勢。

國泰航空（CX）3.18起上調燃油附加費：

  現收費 新收費 加幅
短途航班 $142 $290 $148（+104%）
中程航班 $264 $541 $277（+105%）
長途航班 $569 $1164 $596（+105%）

香港航空（HX）3.12起上調燃油附加費：

  現收費 新收費 加幅
台灣 $162 $182 $20（+12%）
日本、韓國、泰國及東南亞 $162 $212 $50（+31%）
馬爾代夫 $284 $384 $100（+35%）
澳洲及加拿大 $589 $739 $150（+25%）

香港快運（UO）3.18起上調燃油附加費：

航班出發地 燃油附加費收費額（每一航段） 2026年3月17日或之前 由2026年3月18日起
香港 香港和其他地區之間的航段（中國內地除外） HKD 140 HKD 290
香港和中國內地之間的航段 HKD 165 HKD 165
日本 日本和香港之間的航段 JPY 5000 JPY 5000
南韓 南韓和香港之間的航段 KRW 22000 KRW 22000
中國內地 中國內地和香港之間的航段 CNY 135 CNY 135
中國 - 台灣地區 中國 - 台灣地區和香港之間的航段 TWD 570 TWD 1170
泰國 泰國和香港之間的航段 THB 570 THB 1170
越南 越南和香港之間的航段 USD 18.0 USD 37.1
菲律賓 菲律賓和香港之間的航段 PHP 385 PHP 385
馬來西亞 馬來西亞和香港之間的航段 MYR 80 MYR 150
  • 燃油附加費會按燃油價格作出調整。
  • 燃油附加費按每位旅客及每一航段計算。
  • 燃油附加費將包含在機票總價格中，並以首程航段的出發地之貨幣計算。
  • 適用於所有票價種類、常規及獎勵機票。
  • 燃油附加費適用於所有旅客，惟2歲以下不佔座的幼童除外。

大灣區航空：按既定機制檢視燃油附加費水平

大灣區航空回覆《星島頭條》查詢時表示，會按既定機制檢視燃油附加費的水平。如有任何調整，大灣區航空會於官網更新相關資料。

