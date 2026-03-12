航機上拾獲逾18萬元勞力士手錶及現金圖據為己有 內地漢認罪被判囚10個月

中年內地漢去年4月在多哈飛往香港的航班上，拾獲女乘客價值逾18萬港元的勞力士手錶及5百元現金後，企圖據為己有，惟犯案後神色慌張，並在落機前被人贓並獲。內地漢早前承認在飛機上作出擾亂秩序的行為罪，暫委法官王證瑜今（12日）在區域法院判處被告入獄10個月。

王官判刑時指，本案沒有證據顯示被告從乘客的背包內盜取財物，僅承認在地上拾起失物後圖據為己有。王官引述被告背景，被告在內地任職廚師，月入6千元，並需照顧年邁雙親及患病妻兒，辯方亦指被告並非預謀犯案。王官認為，被告因一時貪心而在地上拾起不屬於自己的財物，及後遭事主質問，故將物品歸還事主，事主並沒有任何損失，念被告在飛機上作出擾亂秩序的行為不算十分嚴重，終判處他監禁10個月。

42歲被告钟小伟，報稱廚師，被控在飛機上作出擾亂秩序的行為罪。控罪指，他於2025年4月30日，在一架正在航行但並非在香港境內或上空航行的非香港控制的飛機（即由卡塔爾多哈飛來香港的卡塔爾航空航班）上作出擾亂秩序的行為，以致危及或相當可能會危及該飛機上的良好秩序和紀律。

案件編號：DCCC 1044/2025

法庭記者：黃巧兒

