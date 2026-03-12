Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

航機上拾獲逾18萬元勞力士手錶及現金圖據為己有 內地漢認罪被判囚10個月

社會
更新時間：15:10 2026-03-12 HKT
發佈時間：15:10 2026-03-12 HKT

中年內地漢去年4月在多哈飛往香港的航班上，拾獲女乘客價值逾18萬港元的勞力士手錶及5百元現金後，企圖據為己有，惟犯案後神色慌張，並在落機前被人贓並獲。內地漢早前承認在飛機上作出擾亂秩序的行為罪，暫委法官王證瑜今（12日）在區域法院判處被告入獄10個月。

王官判刑時指，本案沒有證據顯示被告從乘客的背包內盜取財物，僅承認在地上拾起失物後圖據為己有。王官引述被告背景，被告在內地任職廚師，月入6千元，並需照顧年邁雙親及患病妻兒，辯方亦指被告並非預謀犯案。王官認為，被告因一時貪心而在地上拾起不屬於自己的財物，及後遭事主質問，故將物品歸還事主，事主並沒有任何損失，念被告在飛機上作出擾亂秩序的行為不算十分嚴重，終判處他監禁10個月。

42歲被告钟小伟，報稱廚師，被控在飛機上作出擾亂秩序的行為罪。控罪指，他於2025年4月30日，在一架正在航行但並非在香港境內或上空航行的非香港控制的飛機（即由卡塔爾多哈飛來香港的卡塔爾航空航班）上作出擾亂秩序的行為，以致危及或相當可能會危及該飛機上的良好秩序和紀律。

案件編號：DCCC 1044/2025
法庭記者：黃巧兒
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
6小時前
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
00:58
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
突發
6小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
7小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
影視圈
6小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
7小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
4小時前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
23小時前