Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國際統一私法協會落戶香港 林定國與協會秘書長簽行政安排備忘錄

社會
更新時間：15:12 2026-03-12 HKT
發佈時間：15:12 2026-03-12 HKT

律政司司長林定國今日（12日）在社交平台發文，表示國際統一私法協會（UNIDROIT）在香港設立首個亞太地區聯絡辦公室的籌備工作取得重要進展。他指，繼去年12月UNIDROIT全員大會決議在港設立聯絡辦後，今早與秘書長Ignacio Tirado透過線上儀式，簽署相關行政安排備忘錄。

有效支持UNIDROIT亞太區工作

林定國說，在香港設立聯絡辦將有效支持UNIDROIT在亞太地區的立法工作、法律文書推廣及實施活動，並作為該地區成員國政府的協調聯繫樞紐。此舉將促進區內能力建設工作，進一步推動亞太地區國際私法與商法的協調發展。

國際統一私法協會（UNIDROIT）在香港設立首個亞太地區聯絡辦公室的籌備工作取得重要進展。
國際統一私法協會（UNIDROIT）在香港設立首個亞太地區聯絡辦公室的籌備工作取得重要進展。

聯絡辦將進駐前法國外方傳道會大樓

林定國又指，UNIDROIT在亞太區設立辦事處的決定相當具前瞻性，特別是在當前國際局勢與地緣政治不穩定且緊張的背景下，顯示其對國際商貿格局演變趨勢的精準把握，亦是對香港法律體系的信任。事實上，亞太地區作為全球經濟活動的核心支柱之一，佔全球生產總值逾三分之一，並涵蓋多條數百年來持續促進國際商貿往來與文化交流的重要貿易通道。他表示，香港擁有穩健且廣為熟悉的普通法制度；作為中國境內唯一實行普通法的司法管轄區，能夠擔當重要的橋樑角色，促進不同法律制度之間的銜接與交流，將亞太地區多元的法律及經濟觀點融入全球法律環境之中。林定國相信在當前複雜多變的國際格局中，香港憑藉「一國兩制」的獨特優勢，以及堅守國際法原則的精神，必能發揮重要作用。

根據備忘錄內容，特區政府將為聯絡辦提供包括位於香港法律樞紐內設施完善的辦公場所、會議場地等設施，以及經雙方共同商定、符合聯絡辦宗旨與目標的其他支援措施，例如合辦活動的財政資助等。聯絡辦將進駐前法國外方傳道會大樓。此外，林定國指律政司亦將持續推進與UNIDROIT建立的借調安排，以協助支援UNIDROIT的相關工作。

林定國與秘書長Ignacio Tirado透過線上儀式，簽署相關行政安排備忘錄。
林定國與秘書長Ignacio Tirado透過線上儀式，簽署相關行政安排備忘錄。

林定國表示，非常期待11月舉行的聯絡辦開幕儀式，以及2026年香港法律周期間的亞太國際私法峰會與百周年區域活動。聯絡辦的設立將進一步鞏固律政司與UNIDROIT之間的緊密合作關係，同時促進亞太地區對私法，尤其是商法，更深入的理解與實踐。他又特別感謝UNIDROIT秘書長一直以來的信任與支持，以及中央政府對爭取在港設立聯絡辦的全力支持。

他續稱，UNIDROIT作為總部位於羅馬的獨立政府間組織，現有65個成員國遍及五大洲，其核心使命在於研究各國私法（特別是商法領域）的現代化、協調與統一需求。透過制定統一法律文書、原則及規則，該組織致力為國際商事交易營造更可預測的法律環境，促進跨境商業活動的順暢進行。

圖片來源：林定國FB

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
6小時前
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
00:58
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
突發
6小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
7小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
影視圈
6小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
7小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
4小時前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
23小時前