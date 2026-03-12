國際統一私法協會落戶香港 林定國與協會秘書長簽行政安排備忘錄

律政司司長林定國今日（12日）在社交平台發文，表示國際統一私法協會（UNIDROIT）在香港設立首個亞太地區聯絡辦公室的籌備工作取得重要進展。他指，繼去年12月UNIDROIT全員大會決議在港設立聯絡辦後，今早與秘書長Ignacio Tirado透過線上儀式，簽署相關行政安排備忘錄。

有效支持UNIDROIT亞太區工作

林定國說，在香港設立聯絡辦將有效支持UNIDROIT在亞太地區的立法工作、法律文書推廣及實施活動，並作為該地區成員國政府的協調聯繫樞紐。此舉將促進區內能力建設工作，進一步推動亞太地區國際私法與商法的協調發展。

國際統一私法協會（UNIDROIT）在香港設立首個亞太地區聯絡辦公室的籌備工作取得重要進展。

聯絡辦將進駐前法國外方傳道會大樓

林定國又指，UNIDROIT在亞太區設立辦事處的決定相當具前瞻性，特別是在當前國際局勢與地緣政治不穩定且緊張的背景下，顯示其對國際商貿格局演變趨勢的精準把握，亦是對香港法律體系的信任。事實上，亞太地區作為全球經濟活動的核心支柱之一，佔全球生產總值逾三分之一，並涵蓋多條數百年來持續促進國際商貿往來與文化交流的重要貿易通道。他表示，香港擁有穩健且廣為熟悉的普通法制度；作為中國境內唯一實行普通法的司法管轄區，能夠擔當重要的橋樑角色，促進不同法律制度之間的銜接與交流，將亞太地區多元的法律及經濟觀點融入全球法律環境之中。林定國相信在當前複雜多變的國際格局中，香港憑藉「一國兩制」的獨特優勢，以及堅守國際法原則的精神，必能發揮重要作用。

根據備忘錄內容，特區政府將為聯絡辦提供包括位於香港法律樞紐內設施完善的辦公場所、會議場地等設施，以及經雙方共同商定、符合聯絡辦宗旨與目標的其他支援措施，例如合辦活動的財政資助等。聯絡辦將進駐前法國外方傳道會大樓。此外，林定國指律政司亦將持續推進與UNIDROIT建立的借調安排，以協助支援UNIDROIT的相關工作。

林定國與秘書長Ignacio Tirado透過線上儀式，簽署相關行政安排備忘錄。

林定國表示，非常期待11月舉行的聯絡辦開幕儀式，以及2026年香港法律周期間的亞太國際私法峰會與百周年區域活動。聯絡辦的設立將進一步鞏固律政司與UNIDROIT之間的緊密合作關係，同時促進亞太地區對私法，尤其是商法，更深入的理解與實踐。他又特別感謝UNIDROIT秘書長一直以來的信任與支持，以及中央政府對爭取在港設立聯絡辦的全力支持。

他續稱，UNIDROIT作為總部位於羅馬的獨立政府間組織，現有65個成員國遍及五大洲，其核心使命在於研究各國私法（特別是商法領域）的現代化、協調與統一需求。透過制定統一法律文書、原則及規則，該組織致力為國際商事交易營造更可預測的法律環境，促進跨境商業活動的順暢進行。

圖片來源：林定國FB