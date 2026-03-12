兩無業女用傀儡戶口清洗黑錢約518萬元 認5罪分別判囚38個月及42個月

近年電話詐騙日益猖獗，多名男女包括教師及護士於3年前誤墜與投資相關及低息貸款相關的騙案，在騙徒的誘使下將現金轉入不同的銀行戶口，損失共約136萬港元，其後發現受騙，遂報警求助。涉案兩名無業女被告作為「傀儡戶口持有人」透過5個本地銀行戶口，清洗約518萬元的犯罪得益。兩人今於區域法院承認5項洗黑錢罪，法庭應控方申請加刑，分別判囚38個月及42個月。

騙徒自稱投資專家或銀行職員誘使事主開戶注資

新界北總區科技及財富調查組第二隊高級督察黃嘉鴻在庭外指，警方在2023年7月至10月期間，警方接獲76宗報案，年紀介乎18歲至72歲的事主，分別墜入與投資相關及低息貸款相關的騙案等。騙徒自稱投資專家，誘使事主在虛假應用程式或平台上開設投資戶口，並指示事主將資金存入指定不同銀行賬戶，聲稱用作投資用途；另亦有自稱是本地銀行職員，表示能向事主提供低息貸款優惠，並指示事主將所謂的保證金或按金轉帳至指定戶口。事主包括教師、護士、文員及商人等，合共損失約136萬元。警方追查資金流向後，鎖定兩名女被告持有的5個傀儡戶口，並於2023年12月將她們拘捕。

兩名女被告依次為20歲方紫翹及37歲劉宛恩，均報稱無業，被控5項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。控罪指二人連同一名身份不詳的人，知道或有合理理由相信某項財產，即中國銀行、渣打銀行、及恒生銀行帳戶的總額港幣約518萬元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

警：洗黑錢所帶來刑罰遠超犯罪集團提供金錢利益

財富情報及調查科高級督察申文燕重申，市民如果租借賣銀行戶口供他人使用，而戶口遭不法分子用以處理贓款，有機會干犯洗黑錢罪行。由於使用傀儡戶口清洗黑錢情況嚴重，警方徵詢律政司意見後，根據《有組織及嚴重罪行條例》申請加重刑罰。兩名女被告將戶口借出，以讓不法分子洗黑錢，在加刑申請下，各被加刑5個月。申文燕透露由2023年10月至今，已經有350人因租借賣戶口，於洗黑錢罪行被定罪時加刑2至18個月不等。

申文燕強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，但同時傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年，不論借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團提供的金錢利益。另外，警方亦持續教育宣傳，向市民大眾推廣洗黑錢訊息，為加強市民保護銀行戶口意識，警方已經在社交媒體平台發布一連三節教育宣傳短片。

案件編號：DCCC589/2025

法庭記者：黃巧兒