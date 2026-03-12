Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上環劫案｜再有一男一女被控串謀搶劫提堂 還押至5.19再訊

社會
更新時間：12:13 2026-03-12 HKT
發佈時間：12:13 2026-03-12 HKT

上周五（6日）有2名男子攜值約一千萬元外幣到兌換店，途經港鐵上環站時遭多人搶劫。5名疑匪早前已被落案起訴，今再有一男一女被控串謀搶劫，於東區裁判法院首次提堂。裁判官林子康應控方申請押後案件至5月19日再訊，以待警方進一步調查。兩名被告申請保釋遭拒，須還押候訊。

本次事件至今累計有7人被檢控，控方於庭上透露仍有涉案人士在逃。控方續指，警方調查包括查看閉路電視片段，以及檢驗DNA等。

被告依次為22歲無業女子林曉文，以及30歲倉務員張文浩，他們同被控一項串謀搶劫罪。控罪指兩人於2026年3月6日，在香港上環德輔道中港鐵上環站B出口與周信發、卡比華、劉俊浩、陸浩強、陳桓煒及其他不知名的人，串謀搶劫何姓男子，並劫去一個行李箱載有9,746,510港元及150美元。

案件編號：ESCC628/2026
法庭記者：雷璟怡

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
00:58
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
突發
3小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
4小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
16小時前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
20小時前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
23小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
4小時前
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
3小時前
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
即時國際
5小時前