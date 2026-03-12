上環劫案｜再有一男一女被控串謀搶劫提堂 還押至5.19再訊
上周五（6日）有2名男子攜值約一千萬元外幣到兌換店，途經港鐵上環站時遭多人搶劫。5名疑匪早前已被落案起訴，今再有一男一女被控串謀搶劫，於東區裁判法院首次提堂。裁判官林子康應控方申請押後案件至5月19日再訊，以待警方進一步調查。兩名被告申請保釋遭拒，須還押候訊。
本次事件至今累計有7人被檢控，控方於庭上透露仍有涉案人士在逃。控方續指，警方調查包括查看閉路電視片段，以及檢驗DNA等。
被告依次為22歲無業女子林曉文，以及30歲倉務員張文浩，他們同被控一項串謀搶劫罪。控罪指兩人於2026年3月6日，在香港上環德輔道中港鐵上環站B出口與周信發、卡比華、劉俊浩、陸浩強、陳桓煒及其他不知名的人，串謀搶劫何姓男子，並劫去一個行李箱載有9,746,510港元及150美元。
案件編號：ESCC628/2026
法庭記者：雷璟怡
