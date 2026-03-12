Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地漢航班上偷4.2萬元鑽戒及手鐲 官指月薪3千2年半內68次搭飛機屬專業「機艙老鼠」 判監16個月

社會
更新時間：11:52 2026-03-12 HKT
發佈時間：11:52 2026-03-12 HKT

內地漢去年7月在杜拜飛往香港的航班上，偷竊女乘客的鑽石戒指及Christian Dior手鐲，價值逾4.2萬港元，在警誡下承認因一時貪心犯案。內地漢早前承認在飛機上作出擾亂秩序的行為罪，法官林偉權今早在區域法院判刑指，在國內月薪3千任職散工的被告，卻能在2年半內有共68次乘搭飛機的記錄，明顯是專業的「機艙老鼠」，被告專門尋找長途機的乘客下手，屬有預謀及計劃犯案，終判處監禁16個月。

頻繁飛外地不尋常 被告不願解釋

林官判刑時，引述被告中國護照的旅遊紀錄，顯示被告於2023年3月至2025年7月期間，共68次乘坐飛機前往土耳其、韓國、日本、柬埔寨、阿曼及阿聯酋等地，惟被告卻只是國內月入3千元的散工。林官直指，被告多次不尋常地離開中國，並在短期內多次前往上述的國家，其中一些地方更是在一個月內「一去再去」，例如被告在去年6月22日前往阿聯酋，卻分別在7月5日及15日再去。林官質疑，被告的背景為何會有如此頻繁的旅遊紀錄，但被告卻表示不願解釋。

官不接納一時貪心顯然旨在盜竊

林官強調，被告的旅遊紀錄實在不尋常，被告根本沒有理由如此頻繁地乘搭飛機，被告明顯不是一般的飛機乘客，其乘搭飛機的目的是為了盜竊乘客的物品，是專業的「機艙老鼠」。在本案中，被告在杜拜飛往香港的航班上，偷竊女乘客的鑽石戒指及Christian Dior手鐲，價值逾4.2萬港元，被告自知被其他乘客發現後，竟將物品丟到垃圾桶，事主事後亦無辦法尋回失物。林官不接納被告因一時貪心犯案，被告明顯是有預謀及計劃，專門尋找長途機下手，在狹隘人多的機艙內盜竊。

斥處心積慮犯案行為對乘客造成滋擾

林官直斥，被告盜竊的行為對乘客造成滋擾，機上男乘客發現被告從艙頂置物櫃翻找他人的財物，及後事主發現失去財物後亦感到震驚，事主附近的乘客必然知道此事，而感到不安故檢查自己的財物。林官表示，乘搭飛機的乘客必然希望環境寧靜，能鬆弛地休息，尤其是長途機程，惟被告之舉令乘客擔憂不安，機上職員亦要放下手上的工作處理事件。林官認為，被告處心積慮犯案，終判處監禁16個月。

現年48歲被告彭毅，報稱無業，被控在飛機上作出擾亂秩序的行為罪，指被告於2025年7月17日，在一架正在航行但並非在香港境內或上空航行的非香港控制的飛機（即由杜拜飛來香港的阿聯酋航空航班）上作出擾亂秩序的行為，以致危及或相當可能會危及該飛機上的良好秩序和紀律。

案件編號：DCCC1439/2025
法庭記者：黃巧兒

