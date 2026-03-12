五月天演唱會首場突取消 歌迷斥40分鐘綵排無誠意：絕對唔收貨

人氣樂團五月天演唱會香港站首場演出突然取消，新增3月29日「出道日」場次，而24日則改為40分鐘的綵排特別場。去年才成為五月天歌迷的梁先生今早(12日)在電台節目中表示，對主辦方的安排感到「很失望」，認為直接退款卻不提供換場選項，等同剝奪了他今年觀看演唱會的機會。

無法換場感失落 斥40分鐘綵排無誠意

剛在去年「入坑」的梁先生稱，已預計主辦方會加開「出道日」的場次，惟對未能安排「票換票」感失落，直言安排令他無法在香港觀看五月天演出。

對於主辦方提出讓受影響觀眾觀看40分鐘彩排作為補償，梁先生直言「絕對不收貨」。他解釋，來回場館的交通及進場、散場時間可能長達兩、三個小時，卻只能觀看短短40分鐘的彩排，「如果嗰40分鐘係全程唱歌都還好，如果再加啲情感的說話，我覺得接受唔到。」他認為彩排本質上與正式演出不同，缺少與觀眾的互動，誠意欠奉。他又指出入啟德有很多交通安排，政府是否因40分鐘的綵排而作出配合，「消費很多人力物力」。

盼獲換票非退款 疑主辦方「節省開支」取消首場

梁先生亦推測，取消首場演出的原因，可能與門票銷情未如理想有關。之前的門票一直賣不完，只是出道日那場門票才被「秒殺」。他憶述，過往五月天演唱會門票多數「秒殺」，但這次情況反常，讓他懷疑主辦方為「節省開支」而取消首場。

被問及下一步行動，梁先生無奈地表示除了接受退款外别無選擇，但他強調最理想的解決方案是「換場」。最後，梁先生直言曾因此事對五月天感到生氣，但他最希望的，始終是主辦方能提出合理的換票方案，或至少公開、誠實地向所有受影響的歌迷作出交代。

