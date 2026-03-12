Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度

社會
更新時間：09:33 2026-03-12 HKT
發佈時間：09:33 2026-03-12 HKT

天文台今早（3月12日）表示，華南天氣普遍晴朗。本港今早市區氣溫降至17度左右，新界再低幾度。此外華東的氣壓正在上升，預料一股東北季候風補充會在今晚影響廣東沿岸。

天氣︱天文台料未來一兩日風勢頗大

本港地區今日天氣預測，天晴。日間乾燥及溫暖，市區最高氣溫約24度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩東北風，晚上漸轉吹清勁東風。展望未來一兩日風勢頗大，早上清涼，日間乾燥。下周初大致天晴，氣溫逐漸回升。

根據天文台九天天氣預報，明日周五市區最低氣溫會下降至16度，比今日最高氣溫低8度。按照「自動分區天氣預報」，明早新界多區會跌至14、15度左右，其中打鼓嶺更會跌至13度。日夜溫差頗大。

