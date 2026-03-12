五月天演唱會︱消委會接174宗投訴 涉款逾48萬元 主辦方：3.25起啟動退票程序

台灣天團五月天早前宣布3月24、25日及3月27、28日，在啟德主場館舉辦演唱會，惟主辦單位日前突然取消3月24日「頭場」演出，改為3月29日「出道日」開新場次，引發歌迷不滿。截至今日( 12日 )下午5時，消委會共接獲174宗有關五月天演唱會取消3月24日場次的投訴，當中80宗來自本地消費者，94宗來自非本地消費者，當中大部分是內地消費者。投訴涉及總金額為$485,333，金額最高的本地個案涉及$7,900，而金額最高的非本地個案則涉及$8,000。昨日（11日）主辦單位公布於3月24日舉辦「彩排特別場」後，有7宗本地投訴表示不滿相關安排。

主辦方：3.25起售票平台啟動退票程序

主辦方相信音樂國際股份有限公司今日（12日）晚上公布退票詳情，表示2026年3月25日起，各售票平台將自行啟動退票程序，用戶無需申請退款或進行任何操作；票款及相關顧客服務費、郵遞費用（如適用），將全數原路退回至用戶購買門票的付款賬戶。

料7至10日內完成退款

主辦方預計從3月25日起，7至10日內完成退款。此次彩排為免費活動，無論是否有出席3月24日彩排特別場觀眾，其所購買的2026年3月24日的門票票款及相關顧客服務費、郵遞費用（如適用），均可全數退款。

投訴不滿主辦單位未賠償交通及住宿費 主辦單位對此未有回覆

消委會已經與主辦單位取得聯繫，並將於今日（12日）內將接獲的所有投訴個案轉介予主辦單位跟進，並促請其盡快回覆。消委會亦告之主辦單位，本地投訴的主要原因是其未有提供優先購買或更換其他場次門票的選項，惟主辦單位指3月29日場次門票已經售罄，未能安排。至於有關非本地投訴的主要原因，即主辦單位未有賠償往來交通及住宿費用，主辦單位則未有回覆。

消費者委員會總幹事沈朝暉今早在電台節目表示，本地投訴主要涉及主辦單位未有提供優先購買，或更換其他場次門票的選項；而非本地投訴主要涉及主辦單位未有賠償往來交通及住宿費用等。

關注退款安排渠道是否保障私隱

沈朝暉表示，經過一番努力，昨晚終於成功聯絡上活動的主辦單位，目前正積極跟進事件，尤其關注退款安排。據了解，主辦方已作出初步補償，包括提供退款選項。消委會特別關注退款的具體細節，例如退款方式、所需提交的資料、相關渠道是否安全、退款時間表，以及消費者私隱是否得到充分保障等。

她續稱，根據昨晚與主辦方的初步接觸，對方已就如早前公布的安排，將原定於24日舉行的場次更改為約40分鐘的綵排特別場。主辦方預計今日稍後時間會公布具體安排細節，消委會屆時將繼續與主辦單位商討，如何回應非本地消費者處理因活動變動而衍生的住宿及交通費用索償等訴求。

籲消費者保留證據以便日後索償

沈朝暉又指，消委會與法律團隊曾就相關責任問題作探討，一般來說，消費者接受退款是否代表事件已經完結，並無一刀切的定論。關鍵在於雙方在達成退款協議時，是否已清晰表明這屬最終和解。若主辦方明確表示退款已涵蓋所有責任，而消費者亦同意及未有保留追討權利，日後就難以再就此提出索償。

她因此呼籲消費者在任何情況下都應保留相關證據，如有訴求應先與主辦方溝通，必要時可向消委會求助，以保障自身權益。沈朝暉亦敦促業界應盡力兌現宣傳活動時所作的承諾及安排，並期望主辦方能成立危機處理小組，以便靈活應對突發情況，盡快通知受影響消費者，提供更具彈性的安排與適切支援。

五月天演唱會主辦方昨（11日）在社交平台表示，考慮到觀眾對演唱會的熱切期望，會將3月24日場次改為40分鐘的綵排特別場，並誠邀所有原購買了2026年3月24日場次門票的觀眾參加。綵排為免費活動，有參加者或沒參加者均可獲得門票全數退款，具體參與方式，座位安排及退票方案將於明日公布。

