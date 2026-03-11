油價急升｜田北辰嘆「油魔」襲港車主難捱 促政府引入95辛烷值汽油紓民困

近日受中東局勢影響，原油價格出現波動。實政圓桌召集人田北辰今（11日）在社交平台發文，直指香港正遭受「油魔」肆虐，車主叫苦連天。他引用消委會數據指，3月2日中午5間油公司每公升無鉛汽油零售牌價均為29.69元，經多次加價後，3月9日中午無鉛汽油一致增至30.59元，一周內上升3%。他坦言，即使實際有折扣，油價升幅亦屬驚人，對運輸物流及公共交通構成巨大壓力。

香港油價一直是「世界之最」

田北辰指出，油價高並非新問題，形容香港油價一直是「世界之最」，港人對油公司的控訴一直存在。他認為，最直接的解決方法，是引入95辛烷值汽油，為消費者提供多一個選擇。此建議早於數年前競委會的報告中已列為首項建議，惟政府「點都唔做」，亦未有清楚解釋。

田北辰分享其在美加等地的經驗，指當地油站普遍提供高中低三種級數汽油，日常用車根本無需使用最高級別，只有高價車或跑車才有需要。而隨着電動車日漸普及，對最高級別汽油的需求更見減少。田北辰再次要求政府引入95汽油，認為即使不是立即能夠供應，但過了今次危機後問題仍然存在，現在開始著手處理，對將來一定是好事。

引入95辛烷值汽油的建議，早於數年前競委會的報告中列為首項建議。田北辰fb

