油價急升｜司機呻加重營運成本 靠熄匙等客慳冷氣減開支 冀政府出手解困

社會
更新時間：18:39 2026-03-11 HKT
發佈時間：18:39 2026-03-11 HKT

中東地緣政治局勢持續緊張，導致國際油價近期急升，本港燃油價格隨之走高，對運輸業界帶來明顯衝擊。《星島頭條》記者今日（11日）走訪觀塘一帶卸貨區及油站，訪問多名從事運輸業人士，了解油價上漲對其生計及營運的實際影響。

業界嘆油價急漲加重營運成本

從事運輸行業的張先生表示，近期油價急速上漲，較原來上升約50%。他指加價後入油價格較以往至少增加三分之一，直接加重營運成本。張先生指出，油價大幅上升，但車資花費維持不變，導致收入減少。面對油價持續攀升，他坦言無法控制油價走勢，只能從自身入手節省開支，例如等客期間熄匙停車，以及減少使用冷氣。他期望政府能夠落實具體政策，協助運輸業界應對當前困境。

輕型貨車司機對油價上升感麻木

駕駛輕型貨車的洪先生表示，柴油價格上升後未有特別留意入油價格，但面對持續加價已感到麻木。他透露，現時約每周入油一次，每次油費約900元，較上周增加逾100元。面對油價上漲，洪先生暫時未有具體應對之策。被問及會否選擇不合法的油站時，他表明基於安全及維修風險考量，暫不會作此打算。

油價上升對小巴司機暫無影響

荃灣至觀塘線紅色小巴司機錢先生（化名）回應，油價上升對其未有影響。他解釋，現時採用實報實銷模式，無需自行承擔油費，而入油後累積的積分則歸入其個人帳戶，變相從中獲得額外收益。綠色專線小巴司機陳先生亦表示，油價上漲對其收入未有影響，公司暫時未因油價上升而調整班次及行車時間。

的士司機盧先生指出，其車輛使用石油氣，近日留意到氣價每升上升約0.2港元，近兩周維持在此水平徘徊。他指本周入油價格較上周平均每升貴0.1港元，對收入影響不大，但坦言對生意未來仍有一定影響，希望政府提供補貼支援。被問及會否考慮光顧其他價格較低的油站時，盧先生指石油氣價格由供應商統一釐定，各站差異不大，故無意轉換油站。

記者：張琦
攝影：盧江球

