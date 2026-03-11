港鐵｜屯馬綫及南港島綫月中起加密班次 每周合共增逾60班車( 附詳情 )

港鐵公司一直密切監察各鐵路綫的營運情況，適時因應乘客出行模式及需求作出調整，致力維持高效及舒適和可持續的列車服務。3月中起，屯馬綫及南港島綫的恆常列車班次均會加密。其中，屯馬綫將於平日上午非繁忙時間加強服務，而南港島綫則會於周末及公眾假期加密班次。兩條鐵路綫每周共增加超過60班車。

屯馬綫3.16起平日早上非繁忙時間班次加密至6分鐘一班車

屯馬綫柯士甸站與高速鐵路（香港段）香港西九龍站無縫連接，鑑於平日上午經屯馬綫轉乘高鐵的乘客量，港鐵由3月16日（下星期一）起，會將屯馬綫周一至周五早上非繁忙時間的班次，加密至約6分鐘一班車，以應付沿綫居民及轉乘乘客的需求。

另外，近年南港島綫沿綫社區持續發展，為配合沿綫人口的增長及出行模式，南港島綫會由3月21日（下星期六）起加密周末及公眾假期的班次，大部分時間的列車服務均會有所加強，例如下午會加密至約3至6分鐘一班車。港鐵會繼續監察各鐵路綫的營運情況、市民出行模式及乘客量，並因應實際需要，適時作出調整。