深水埗「一拳書館」辦西班牙文班 店主龐一鳴及公司否認違反教育條例4.10裁決

深水埗書店「一拳書館」去年4月涉嫌舉辦西班牙文興趣班，並准許非註冊教員教學而違反《教育條例》。店主龐一鳴及營運「一拳書館」的鳴動教育有限公司今早在九龍城裁判法院否認管理未經註冊學校等5罪開審，龐一鳴供稱時任署理教育局長在2017年表明，舉辦繪畫班、舞蹈班和戲劇等興趣班前不用註冊，由於認為西班牙文班與繪畫班等「都係一種興趣」，故在開班前沒尋求法律意見。裁判官林希維將案件押後至4月10日裁決。

供稱辦西班牙文興趣班旨在推廣文化

52歲店主龐一鳴供稱，舉辦西班牙文興趣班的目的，是為了推廣文化和擴闊參加者視野，而興趣班不設大綱，也沒有功課、測驗、考試及證書等。而在2017年時任署理教育局長楊潤雄曾表明，舉辦繪畫班、舞蹈班和戲劇等興趣班前不用註冊，因此龐認為舉辦西班牙文班亦不用註冊。惟龐在盤問下確認，開班前沒尋求法律意見，更不同意西班牙班與繪畫班等有別，認為「都係一種興趣」。

承認事實指，5名教育局督學於去年4月23日晚上8時許在「一拳書館」展開行動期間，目睹男子Montane Antonio Baro正以外語和英語教授12名成年人，惟「一拳書館」並非註冊學校，Montane亦非檢定或准用教員。

店主與營運公司共被控5罪

兩名被告分別為，店主龐一鳴及營運「一拳書館」的鳴動教育有限公司。龐被控3項傳票控罪，分別為「任何人管理或參與管理一間未經註冊或臨時註冊的學校」、「任何人不得在學校任教，除非他是檢定教員或准用教員。任何人僱用或准許任何人違反第 42(1) 或 (2) 條而在學校教學」、「任何人屬非註冊學校或非臨時註冊學校的擁有人或教員。凡犯了任何條例內的罪項的人是一間公司，一經證明罪行是得到公司董事或與公司管理有關的其他高級人員同意、縱容，或得到宣稱是以該董事或高級人員身分行事的人同意、縱容而犯的，則該董事或高級人員亦屬犯了該項罪行」。

鳴動教育有限公司則被控「任何人屬非註冊學校或非臨時註冊學校的擁有人或教員」、「任何人不得在學校任教，除非他/她是檢定教員；或准用教員。任何人僱用或准許任何人違反第42(1)或(2)條而在學校教學」。控罪指，鳴動教育在2025年4月23日准許「非檢定教員」、亦「非准用教員」的Montane Antonio Baro在深水埗大南商業大廈3樓一間名為「一拳書館」的學校教學。

案件編號：KCS31493-KCS31497/2025

本報記者