院前中風分流計劃｜推行近3個月 52名患者受惠 流程時間平均縮短80分鐘

中風治療爭分奪秒，醫管局與消防處於2021年在全港推行「院前中風通報」機制；並於去年12月在醫管局新界東聯網及新界西聯網率先推行「院前中風分流計劃」，經救護人員初步評估屬懷疑出現大血管閉塞的患者，會直接送往所屬聯網的指定醫院。消防處表示，截至本月1日，新界東聯網及新界西聯網有228宗個案經消防處通報，當中52宗透過分流機制送到指定醫院接受評估及治療，行車時間、轉院準備及行政程序時間平均縮短80分鐘。

「院前中風分流」年内擴展至九龍及港島區

分流機制下，沙田、大埔及北區患者，直接送往威爾斯親王醫院；屯門及元朗區的患者，則直接送往屯門醫院。醫管局表示，受惠機制的52名患者中，32人經檢查後診斷為缺血性中風，23人經評估後接受溶栓治療及/或取栓手術，當中16患者經檢查後診斷為大血管阻塞。局方指，醫管局及消防處將持續監察「院前中風分流」機制落實情況，參照新界區經驗，於今年有序擴展至九龍及港島區，目標覆蓋全港。

至於已在全港推行的「院前中風通報」機制，消防處救護人員會在患者送抵醫院前進行評估，識別懷疑中風病人。若患者被評估為需通報個案，救護人員會向醫院預報病人情況及資料，減少急症室醫護為病人重覆評估程序，中風科醫護亦可提前到急症室。

記者：蕭博禧

攝影：何健勇