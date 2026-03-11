院前中風分流計劃｜推行近3個月 52名患者受惠 救治時間平均提早80分鐘

中風治療爭分奪秒，每延遲一分鐘救治，就有約190萬個腦神經細胞壞死。繼已在全港推行的「院前中風通報」機制，醫管局與消防處去年12月在醫管局新界東聯網及新界西聯網推行首階段「院前中風分流計劃」，經救護初步評估屬懷疑患有大血管閉塞的患者，會直接送往所屬聯網的指定醫院。消防處表示，截至本月1日，兩聯網內有228宗通報，當中52宗分流到指定醫院，救治時間平均提早80分鐘。

消防處：計劃對減死亡率及改善康復有重大突破

中風是本港第四大死因，亦是導致長期殘疾的主因。公院去年接收約1.9萬宗中風個案，約8成半屬缺血性中風，當中1成是大血管阻塞，需在黃金6小時內接受動脈內取栓手術。針對缺血性中風，目前所有公院急症室均可24小時安排提供靜脈溶栓治療；醫管局亦有7間醫院提供24小時動脈內取栓手術服務。

分流機制去年12月15日推行，至今近3個月。沙田、大埔及北區患者，直接送往威爾斯親王醫院；屯門及元朗區的患者，則直接送往屯門醫院。這兩所醫院，都提供24小時靜脈溶栓治療及24小時動脈內取栓手術服務。

消防處助理處長（救護）郭健民表示，分流計劃推行前，救護人員會將所有懷疑中風患者送往原本屬區醫院，惟手術需不同專科的醫護多重評估及準備，若患者送往未具備進行取栓手術條件的醫院，醫護往往需再次召喚救護車將患者轉院，故救護人員的角色至關重要，「若救護人員能夠在現場，直接將病人送到指定醫院，而這些醫院能夠提供取栓手術（服務），就可讓病人盡早得到最適切的治療，對減低死亡率及改善康復進度，有重大突破。」

所有前線救護已接受通報及分流培訓

分流機制建基於已在全港推行的「院前中風通報機制」，救護人員會向醫院預報病人情況及資料，減少急症室醫護為病人重覆評估程序。而去年1月27日，消防處已採用國際通用的「腦卒中急診評估及分類轉運評分」（FAST-ED），這項評估最高分9分，涵蓋面部對稱、上肢活動、表達能力等測試，若評分4分或以上，患者會評定為懷疑大血管阻塞，直接分流至指定醫院接受治療。

郭健民提到，所有前線救護已接受通報及分流培訓，根據新界東聯網及新界西聯網的通報及分流數據，救護人員可在無大型醫療器材協助下，識別約6成大血管閉塞患者，表現達國際水平。他形容，分流計劃避免重覆評估，節省行車、再度調派救護車、交收病人程序的時間，不但讓患者治療更到位，亦使珍貴的救護資源可用於其他需緊急救護服務的人士，「不但惠及病人及其家屬，都對醫療體系及社會帶來正面影響。」

分流機制運作理想 未顯著影響醫院承載量

醫管局聯網服務總監王耀忠表示，分流機制運作理想，亦未顯著影響兩間醫院的承載量。醫管局將持續監察機制落實情況，參照新界區經驗，於今年有序擴展至九龍及港島區，目標儘快覆蓋全港。

至於會否增加提供動脈內取栓手術服務的公院，王耀忠稱，目前7間有提供服務的醫院，已有效覆蓋全港不同地區，而醫管局現時有46名來自放射科、腦神經外科等不同學科的醫生，有能力獨立進行動脈內血栓移除手術，會持續加強員工培訓， 「我們有下一梯隊，有20多個受訓中的同事。」

新界西醫院聯網中風科顧問護師周玉蘭補充，中風科發展多年，醫管局每年都會安排特定護士接受中風科專科訓練，「全港急症醫院，如果是中風科團隊的護士，全部都有相關訓練。所以專科護士的人手，一直不是太過緊張。」

記者：蕭博禧

攝影：何健勇