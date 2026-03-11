香港流行文化節4月揭幕 設逾120場活動 戶外音樂嘉年華免費入場

第四屆「香港流行文化節」將於4月至6月舉辦，以「超乎想像」為主題，約舉辦20個節目及逾120場活動，包括多元舞台表演、電影放映、專題展覽、圖書館及外展活動等。開幕節目為《夢之深境》音樂會，將於4月17及18日在東九文化中心舉行。

《夢之深境》由金像獎「最佳原創電影音樂」得獎者兼二胡演奏家朱芸編，與本地音樂人馮穎琪策劃，重新編曲香港經典電影配樂。

《ImagineLand》免費予公眾參與

文化節重頭節目《ImagineLand》戶外音樂嘉年華將於4月25及26日在香港文化中心露天廣場和梳士巴利花園草地舉行，免費予公眾參與。日間節目包括「跨越界限音樂會」、「流行盲盒」戶外裝置和「藝術部落」；晚間則有「星空電影院」，在梳士巴利花園草地分兩晚放映電影《久別重逢》及《星願》。

「流行盲盒」4.25起公開展出

戶外裝置「流行盲盒」將於4月25日起，在香港文化中心露天廣場公開展出，並設有4個展櫃，包括重塑民間故事《十兄弟》的潮流玩物、重現香港霓虹街景的電影打卡場景、以超現實時裝詮釋奇幻角色的櫥窗設計，以及經典黑膠與虛擬歌手的音樂對話。

張國榮《流星語》將於香港文化中心首次放映

電影節目方面，香港電影資料館精選放映12部由50年代至千禧年後的香港奇幻經典電影，包括《撞到正》（4K 數碼修復版）、《十兄弟》、《倩女幽魂》、《青蛇》、《童夢奇緣》等。此外，香港文化中心首次將放映由張國榮主演的《流星語》4K數碼修復版。

資料館另於5月在東九文化中心舉行「修復瑰寶—電影馬拉松」，精選多部不同年代的本地及世界電影經典；6月起，將於香港文化博物館舉行「幸會25歲—香港電影資料館珍藏展」，展出珍貴電影文物，並設觀眾互動裝置。

另外，公共圖書館4至6月將有童話、科幻、奇情為主題的書籍介紹、「與作家會面」和「文學月會：科幻文學的過去與未來：神獸、動物、機器與人工智能」專題講座、工作坊以及故事劇場等。

記者、攝影：曹露尹