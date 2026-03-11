認向鄰居冷氣機槽淋糞便但否認毀壞閉路電視 家庭主婦5月受審

中年婦人涉於去年5月至7月，損壞鄰居的閉路電視鏡頭，另淋潑糞便到下層住戶的冷氣機槽。她今於東區裁判法院承認將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品拋擲到私人財產罪，否認刑事損壞罪。主任裁判官張志偉排期5月7日審訊，期間婦人續獲准以2000元保釋，不得接觸控方證人，以及不得離港。

未讀案情尚未罪成

59歲被告孫兆芳，報稱家庭主婦，她否認1項刑事損壞罪，承認1項將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下拋擲或放置在私人財產罪。

張官關注第二控罪的案情與第一控罪重疊，控辯雙方商討後同意待審訊時處理相關案情。張官提醒，被告今日只承認其中一項控罪，但因未讀出案情，因此被告未被裁定該罪罪成。

兩罪案情有重疊之處

控方指審訊將傳召2名證人，庭上會播放閉路電視片段；辯方則表示除被告外，有機會傳召一名與涉案閉路電視有關的證人，預計審期只需一日。張官遂定下案件於5月7日開審，以中文進行。

控罪指，被告於2025年5月31日在筲箕灣延齡大廈15樓走廊無合法辯解而損壞屬於冼惠玲的一個閉路電視攝像頭；及於2025年6月6日至7月13日間，無合法權限或解釋而將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下，拋擲或放置到延齡大廈15樓某室的冷氣機上。

案件編號：ESCC2039/2025

本報記者