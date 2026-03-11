雙免疫治療用於MSI-H晚期大腸癌一線治療 存活率升至71%

大腸癌是本港第三常見癌症，現時雙免疫治療獲醫管局藥物安全網資助，可作為特定患者的大腸癌晚期二線或以上治療。香港消化道腫瘤學會表示，生物標記檢測有助醫生判斷治療方案，其中檢測出MSI-H（微衛星不穩定高）或dMMR（錯配修復缺陷）的晚期大腸癌患者，使用雙免疫治療後，3年疾病無惡化存活率可提高至71%，遠高於傳統治療的11%。癌症資訊網慈善基金呼籲，政府及醫管局靈活運用資源，確保患者能接受必要的生物標記檢測，並儘快擴大資助範圍至第一線治療。

大腸癌新症每年逾5500宗 晚期大腸癌患者五年存活率僅約9%

癌症資訊網慈善基金及香港消化道腫瘤學，今日舉辦「晚期大腸癌治療：從精準檢測到免疫突破」記者會。癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀表示，據衞生防護中心最新數據，每年大腸癌新症逾5500宗，新症男女比例為1.4比1。她指，儘管大腸癌篩查計劃普及化，令發病率下降，但大腸癌仍是本港第二大致命癌症，確診晚期大腸癌患者五年存活率僅約9%，即九成患者於確診後五年內逝世。

雙免疫治療獲資助 倡公院安排病人進行生物標記檢測

香港消化道腫瘤學會副會長、腸胃肝臟科專科醫生雷諾信指，晚期大腸癌大部分個案未必可進行根治性手術，但患者透過生物標記檢測，發現有特定基因突變後，醫生可針對患者腫瘤特性，建議患者接受合適治療方案。他稱，雙免疫治療獲資助後，公院應更積極安排病人做生物標記檢測，「公立醫院其實有這些檢查，如果見到適合病人，最好就驗，因為驗了就有多些資料，屆時制定治療方案，一定有很大用處。」

免疫治療激活免疫細胞「T細胞」攻擊腫瘤癌細胞

香港消化道腫瘤學會會長、臨床腫瘤科專科醫生林嘉安表示，經生物標記檢測，有RAS突變或BRAF突變的晚期大腸癌患者，適合化療結合免疫治療；MSI-H或dMMR的患者，適合免疫療法；若沒有特定生物標記，仍可採用化療或其他治療方法。他提到，免疫治療可抑制「休眠」信號，激活免疫細胞「T細胞」攻擊腫瘤癌細胞，而MSI-H腫瘤會許多新抗原，更易對免疫療法產生反應，「變相我們揀啱病人用免疫治療，效果會特別明顯。」

記者 蕭博禧

