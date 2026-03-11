Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張韋怡告姑仔誹謗 張小產後直指潘碧玉是「殺人兇手」 婦產科醫生不能定奪誹謗言論是否帶來壓力

社會
更新時間：13:48 2026-03-11 HKT
發佈時間：13:48 2026-03-11 HKT

2007年落選港姐、有TVB「御用宮女」之稱的42歲女藝員張韋怡（Gogo），6年前入稟高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）誹謗，姑仔則作出反申索。案件今於高等法院進行第8日審訊。張韋怡早前供稱她懷孕期間入住潘家位於九龍塘的8000呎獨立屋養胎，直至某日「醫生確認我個胎停止心跳」，張直指潘碧玉是「殺人兇手」。婦產科醫生黃胡信今出庭作證指，壓力有可能引致小產，產婦按她受壓力的多少有機會增加小產風險，但不能定奪涉案誹謗言論是否100%為張韋怡帶來壓力引致小產。

婦產科醫生指診症時感受到張「好大壓力」

本案原告張韋怡（Gogo），由大律師林嘉仁代表；被告潘碧玉（Jade），由大律師江小菁代表。

張韋怡早前出庭作供時憶述某日「醫生確認我個胎停止心跳」，她因信佛而嘗試以宗教方式祈求挽救，潘碧玉則向她舉中指，又錄影她情緒激動的模樣。張當時歇斯底里，「完全癲咗」，亦拿超聲波相片予「老爺」看，並稱「你本來仲有第二個孫」。張亦在庭上直指潘碧玉是「殺人兇手」 。

張韋怡母親曾秀英。汪旭峰攝

婦產科醫生黃胡信指他當年為張韋怡診症45分鐘，依賴身體檢查及其病歷紀錄所判斷，他指張韋怡當時沒有向他提及與憎恨入心的潘碧玉住在同一屋簷下、「丈夫」不忠、家暴又喜愛夜蒲，更沒有提過她有任何煩惱。惟黃胡信指當時他與張韋怡見面時，感受到張韋怡「好大壓力，我感受到 」。

不能確定涉案誹謗言論是否為張帶來壓力

黃胡信供稱「基本上所有醫生都覺得病人所言是真確」，醫生一般做法均是相信病人，無法判斷病人說謊或「漏講」，但黃胡信指若張韋怡曾向他述說上述事件，他也認為張韋怡有壓力。黃胡信說：「如果佢講過，我都會覺得佢有壓力」。

江小菁指張韋怡的壓力可來自不同方面，涉案誹謗言論並非100%為張韋怡帶來壓力而引致小產，黃胡信則指他並非壓力方面的專家，只能確認「壓力有可能引致小產」，但不能定奪涉案誹謗言論正是當時張韋怡承受的壓力。

案件編號：HCA1500/2020
法庭記者：劉曉曦

