油費急升│ 跨境車走私汽油來港個案上升 海關將加強打擊絕不手軟

中東局勢持續緊張，推高國際油價，海關關長陳子達表示，留意到最近市場上汽油價格有明顯升幅，跨境私家車輛由內地偷運大量汽油到港的個案上升，包括利用改裝加大的油缸，裝入大量價格較便宜的內地燃油來港，再抽出來轉到非法油站，強調海關會加強執法，打擊相關案件。

提醒切勿因小利鋌而走險

陳子達指，由於本港與內地汽油的零售價有明顯差距，為有關行為提供經濟誘因，海關會大力打擊未完稅汽油，執法絕不手軟，又強調非法轉注不單涉及逃稅，亦涉及火災風險，對相關車輛及周邊民居可能構成相當大的危機。他指，海關近期已查獲多宗相關案件，並對相關車輛採取檢取行動，繼而會向法庭申請充公車輛，他提醒市民切勿因小利而鋌而走險。

關於中東局勢對香港運輸、貿易往來等方面的影響，陳子達回應指，近期局勢確實對本港航運、人員流動等造成影響，但強調香港在「一國兩制」下，在物流、貿易各方面具備安全、透明的通關和運輸制度，海關會密切留意中東局勢對香港海運或空運等會否造成影響，有需要會緊密與業界保持溝通，提供支援。海關亦會繼續推出各類優化措施，讓來自世界不同業界能安心在港經商，並確保企業在香港經營時能有清晰的成本預算。

業界普遍支持完稅標籤先導計劃

政府早前推出試行完稅標籤制度，陳子達表示，經過兩輪先導計劃後，業界普遍支持計劃並具備相關推行條件。他指，先導計劃的目標是讓生產和物流鏈上每個環節的技術安排，都能契合實際需求，並符合法律要求。至於完稅標籤制度會否全煙害警示包裝同步推出，陳子達說，要留待相關政策局作最終決定，海關會做好完稅煙標籤制度的技術準備。

密切留意五月天演唱會取消首場事件

另外，關於五月天演唱會取消3月24日、即原定的首場場次，陳子達表示最近有演唱會可能因為公司營運問題，提供不到服務，會密切留意事件，如涉及違反《商品說明條例》，會按個案調查及採取執法行動。

記者：蔡思宇