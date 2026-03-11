Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣｜溫度過山車？明天最高氣溫24°C 一區溫差達12°C 周五、六最低16 °C 3.20氣溫高見25 °C

更新時間：13:47 2026-03-11 HKT
發佈時間：13:47 2026-03-11 HKT

【天氣／天文台／HKO／倒春寒】春天已到，天氣乍暖還寒。天文台預計，受乾燥的東北季候風影響，明日(12日)華南天色良好，日夜溫差較大。明天最低氣溫17度，但最高氣溫達24度，日夜氣溫相差7度。據天文台的自動分區天氣預報，上水最低氣溫只有15度，最高氣溫27度，氣溫相差更達12度。

天文台又預計一股達強風程度的季候風補充會在星期五至星期六初時影響廣東沿岸，周五(13日)及周六(14日)最低及最氣溫同樣只有16度及21度，溫差只有5度。

根據天文台的9天天氣預測，周五及周六的氣溫介乎16至21度，離岸及高地間中6級。周日(15日)的最低氣溫稍為回升，氣溫上升1度至17度，最高氣溫則上升2度至23度，風勢有所緩和，但離岸間中吹5級風。而下周初至中期該區氣溫逐漸回升，日間溫暖。周一(16日)開始，氣溫遂步回升，最低氣溫升到18度，最高氣溫則有23度，周二(17日)最低氣溫升一度至19度，最高氣溫亦有23度。

及到周五(20日)氣溫升至介20至25度，據天文台的自動分區天氣預報，上水、打鼓嶺最最高氣溫更升至27度。
 

