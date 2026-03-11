中科興業潘焯鴻被控誹謗 原告方申請存檔證人陳述書獲批

沙中綫偷工減料醜聞「吹哨者」、中科興業董事總經理潘焯鴻，2023年遭工程公司入稟高等法院控告誹謗，其Facebook帳戶及「中科監察」Facebook專頁帖文內容，涉嫌影射石屎結構興建做工差於標準，要求法庭頒令禁制潘焯鴻繼續發布相關言論或相片，並賠償誹謗所致損失。原告方今再向法庭申請存檔額外的證人陳述書，獲聆案官何展鵬批准；潘焯鴻今缺席聆訊。

原告為安保工程有限公司，答辯人為潘焯鴻；惟潘焯鴻今天沒有到庭，亦沒有派法律代表應訊，聆案官遂批准原告方的申請。

原告入稟狀指，潘焯鴻以其個人Facebook專頁發文，內容涉及誹謗，暗示4項工程的質素低於標準，而原告為其中3項的主要承辦商。帖文亦指中科監察正就工程作調查，請求有份參與該些工程的人士提供資料，及後中科監察的Facebook專頁亦發布相同帖文；原告指帖文對其聲譽造成損害，故向潘焯鴻追討賠償。

案件編號：HCA312/2023

法庭記者：王仁昌