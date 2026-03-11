Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中科興業潘焯鴻被控誹謗 原告方申請存檔證人陳述書獲批

社會
更新時間：13:20 2026-03-11 HKT
發佈時間：13:20 2026-03-11 HKT

沙中綫偷工減料醜聞「吹哨者」、中科興業董事總經理潘焯鴻，2023年遭工程公司入稟高等法院控告誹謗，其Facebook帳戶及「中科監察」Facebook專頁帖文內容，涉嫌影射石屎結構興建做工差於標準，要求法庭頒令禁制潘焯鴻繼續發布相關言論或相片，並賠償誹謗所致損失。原告方今再向法庭申請存檔額外的證人陳述書，獲聆案官何展鵬批准；潘焯鴻今缺席聆訊。

原告為安保工程有限公司，答辯人為潘焯鴻；惟潘焯鴻今天沒有到庭，亦沒有派法律代表應訊，聆案官遂批准原告方的申請。

原告入稟狀指，潘焯鴻以其個人Facebook專頁發文，內容涉及誹謗，暗示4項工程的質素低於標準，而原告為其中3項的主要承辦商。帖文亦指中科監察正就工程作調查，請求有份參與該些工程的人士提供資料，及後中科監察的Facebook專頁亦發布相同帖文；原告指帖文對其聲譽造成損害，故向潘焯鴻追討賠償。

案件編號：HCA312/2023
法庭記者：王仁昌

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
20小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
18小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
4小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
2026-03-10 13:37 HKT
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
15小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
即時國際
3小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-10 13:36 HKT
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
18小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
影視圈
18小時前