油價飆升︱小巴司機收入少收過千 業界臨加價壓力：加兩三毫啲乘客唔覺 議員促政府短期減燃油稅應對

中東局勢緊張，帶動國際油價急升，本港燃油價格亦受影響。有小巴業界表示，現時小巴司機因油價上升，每月收入已減少逾千元，若4月份燃油價格升幅超出可承受範圍，業界或被逼加價。有立法會議員建議政府短期內調低燃油稅以解燃眉之急，亦有議員提倡設立應急基金，協助業界渡過難關。

司機每月收入減逾千元 業界陷加價兩難

公共小巴車主司機協進總會主席張漢華接受《星島頭條》訪問表示，近月柴油價格已由每公升約26元漲至逾30元，令柴油小巴司機每更成本增加六、七十元。同時，專用氣站的石油氣價格亦有約三毫的加幅，使石油氣小巴司機每更成本增加約二十多元；若是非專用油站，增幅更增至約4毫，每更成本增約30元，每月收入減少逾千元。他預計，專用氣站4月份將再上調氣價五、六毫，若由年初計算，加幅至今累計加幅達一元，即司機每更成本增加80元，「司機一個月收入減少兩千多元，他們一個月才賺一萬多元，比例很高。」

張漢華透露，近期夜間市道欠佳，乘客量不高，燃油加幅對司機的收入影響很大。被問及為何不加價以紓緩成本壓力，他坦言處於兩難局面，「如果加價，乘客會走，因為競爭很激烈，有地鐵、有巴士」。不過他表示，若4月份油價加幅超出可承受範圍，業界可能被逼加價。

業界：加兩三毫啲乘客唔覺

他又指，即使最終要加價，也不會全部轉嫁給消費者，部分過海路線如香港仔往旺角，收費本已是二十多元，加價恐怕會趕客。「如果加價幅度好犀厲嘅話，驚真係冇人搭。有啲線收開五蚊，加兩、三毫啲乘客就唔覺，如果係過海線就唔敢加。」

被問到會否希望政府提供支援，張漢華稱如果有當然最好，但坦言紅色小巴司機屬自僱形式，政府難以監察實際收入，相信獲資助的機會不大。據他了解，有綠色小巴營運商認為加價程序繁複，希望政府設立燃油附加費以增加收入。

政府出手等同「貼錢畀司機」？ 議員：羊毛出在羊身上

實政圓桌立法會議員莊豪鋒表示，目前受油價影響最大的是商用車，甚至商用輪船，指近日的升幅急劇，對日常運營壓力很大。他認為政府應出手幫忙渡過難關，推出應急基金協助商用車司機和商用船營運者。他相信這段高油價時期不會太長，相關紓困措施純粹屬過渡性，只需維持至油價回落。

至於社會會否對「貼錢畀司機」感到反感，莊豪鋒預計阻力不會太大，形容「羊毛出在羊身上」，倘不協助，燃油成本最終會轉嫁市民，導致即時加價。長久而言，他認為政府應推出更多措施鼓勵商用車轉為電動車，有助減低未來油價波動對司機及營運商造成的影響。

議員建議短期性調低燃油稅

民建聯立法會議員何俊賢認為，政府必須確保能源供應資訊透明，讓市民和業界了解香港的燃油庫存是否足夠。若庫存充足，油商不應有太大加價空間，避免市場出現恐慌。他表示，船躉等二手油商或會乘機加價，但市民無從得知資訊或加價是否合理，強調政府在資訊流通方面要據實和透明，消除業界和市民的疑慮。同時，他關注本港漁船用油及倚賴原油供應的行業已受加價影響，冀政府研究油價上升是庫存問題、還是其他生產成本因素所致。

對於短期紓困措施，何俊賢建議政府可考慮適度調整燃油稅。他指香港燃油稅項頗貴，在目前經濟環境下，若政府能在短期内調低燃油稅，可應付短期影響。他解釋，燃油稅原意是控制車輛數量，但現時問題已影響市民生活成本，認為政府可做短期性調整。長遠而言，他認為香港應推動燃油供應多元化，並加強新能源開發。

記者：郭文卓