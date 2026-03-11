Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球員朱偉鈞認與技術員串謀替違交通例友人「頂包」 獲准保釋4月尾求情

社會
更新時間：12:56 2026-03-11 HKT
發佈時間：12:56 2026-03-11 HKT

26歲足球員朱偉鈞於3年前為免朋友因違反交通規例被停牌，串謀30歲技術員替朋友「頂包」。足球員及技術員被控一項串謀妨礙司法公正罪，技術員早前認罪，足球員今亦於東區裁判法院承認控罪。主任裁判官張志偉押後二人的求情及判刑至4月30日，以待處理他們向廉署提供供詞的事宜。期間兩人均獲准以1萬元等條件保釋。

被告依次為朱偉鈞及陳寶南，他們被控於2023年11月1日至約2023年11月24日，與涉事司機蘇啟浚串謀妨礙司法公正，即向警方訛稱於2023年10月7日在太子道西與聯合道交界一輛車的司機為陳寶南。

朱偉鈞今日認罪，辯方指朱欲向廉署作出供詞，另知道律政司需時處理，因此申請押後求情及判刑。陳寶南早前已認罪，原訂今日判刑，惟控方指陳寶南早前亦向廉署提供了「無損權益供詞」，律政司需時作出法律意見，故辯方申請押後判刑。張官考慮後，將兩人的求情及判刑一同押後至4月30日。

案件編號：ESCC2732/2025
法庭記者：雷璟怡

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
20小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
18小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
4小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
2026-03-10 13:37 HKT
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
15小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
即時國際
3小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-10 13:36 HKT
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
18小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
影視圈
18小時前