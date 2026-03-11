足球員朱偉鈞認與技術員串謀替違交通例友人「頂包」 獲准保釋4月尾求情

26歲足球員朱偉鈞於3年前為免朋友因違反交通規例被停牌，串謀30歲技術員替朋友「頂包」。足球員及技術員被控一項串謀妨礙司法公正罪，技術員早前認罪，足球員今亦於東區裁判法院承認控罪。主任裁判官張志偉押後二人的求情及判刑至4月30日，以待處理他們向廉署提供供詞的事宜。期間兩人均獲准以1萬元等條件保釋。

被告依次為朱偉鈞及陳寶南，他們被控於2023年11月1日至約2023年11月24日，與涉事司機蘇啟浚串謀妨礙司法公正，即向警方訛稱於2023年10月7日在太子道西與聯合道交界一輛車的司機為陳寶南。

朱偉鈞今日認罪，辯方指朱欲向廉署作出供詞，另知道律政司需時處理，因此申請押後求情及判刑。陳寶南早前已認罪，原訂今日判刑，惟控方指陳寶南早前亦向廉署提供了「無損權益供詞」，律政司需時作出法律意見，故辯方申請押後判刑。張官考慮後，將兩人的求情及判刑一同押後至4月30日。

案件編號：ESCC2732/2025

法庭記者：雷璟怡