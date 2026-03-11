油價︱內地汽油加價 多地油站「售罄」排長龍 李耀培：點都平過香港 車主或更頻繁北上入油

中東局勢持續不穩，伊朗境內多處石油設施更遭空襲，加上霍爾木茲海峽航運受阻，令國際油價急升。香港也無法幸免，今早（11日）特級無鉛汽油牌價已升至每公升32.89元，不少駕車人士日前受訪時直言會「北上入油」，減輕負擔。不過，港人的如意算盤未必打得響，國家發改委宣布上調油價，95及98汽油每公升上調0.55元和0.58元人民幣，令內地出現「入油潮」，例如廣州多地油站大排長龍、甚至有汽油一度售罄。

內地油價急升致入油潮 司機：油站擠都擠不進去

有內地網民在小紅書發文，指油價即將大漲，（廣州）黃埔街坊紛紛排隊加油，「有油站92都賣完，只能加95汽油」；有個別油站兩款都直接售罄，要到翌日才有汽油供應。亦有上海網民發帖，嘆稱「加油站擠都擠不進去、排了快半小時才進到油站」，形容升幅是「4年來最大加幅」。

李耀培：商用車無得北上 被迫硬食捱貴油

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培向《星島頭條》表示，即使內地油價有升幅，也無阻港人北上入油，甚至會更頻密。他坦言「香港加得仲貴」，內地油價仍是香港的三分一，車主可能以前兩、三星期才上去一次，現時則或「每個禮拜都上去入油」。不過，他認為這其實對於要被迫在香港入油的運輸業商用車「好唔公平」，指私家車可選擇北上入平價油，但貨車司機、物流運輸商用車「無得走上去入，只能夠硬食捱貴油」。

促政府出手寬減油稅穩定油價 維護民生所需

他直言，商用車多數是入柴油（Diesel ），而柴油在香港不用繳稅，但每公升逾30元的高價已媲美汽油，形容是不合理。李耀培認為對油公司監管不足，價格也不透明，擔心巴士、小巴、船、的士、物流公司會因為石油氣和柴油價格上升而加價，將成本轉嫁至消費者。

他亦促請政府出手維護民生所需，短期內可暫時寬減兩、三元油稅以穩定油價；長期則可管制「加油站利潤」，使油價更透明，「唔係要你（油公司）做蝕本生意，但要公平公正」。

翻查資料，政府就汽油徵收的汽油稅稅率自1998年以來一直維持為每升6.06元，歐盟五期柴油目前的稅率則為零。根據消委會油價資訊通，3月11日每公升特級無鉛汽油牌價32.89元；每公升柴油牌價30.87元。

以特級無鉛汽油為例，各間油公司在上月底至今日，扣除門市折扣及燃油稅，每公升價錢增幅達三至五成，加德士和埃索分別高達25.43元和24.73元。

記者：陳俊豪