亞太區智慧海關會議揭幕逾200人參加 陳子達：香港已推智慧海關架構 積極投資人工智能

香港海關以世界海關組織亞太區副主席的身份，今日（11日）起舉辦一連3日的亞太區智慧海關會議。這是香港海關首次舉辦以智慧海關為主題的大型亞太區會議，與會者超過200人，來自33個不同國家和地區，代表世界海關組織、世界各地的海關機構以及創新科技界。會議期間將舉行多場專題演講與討論，促進各方在智慧海關領域的經驗與典範實務的交流。

海關關長陳子達於開幕典禮致辭時表示，智慧海關的發展一直是推動科技演進的重要力量，秉持着對智慧城市願景的信心，香港海關已推出智慧海關架構，積極投資人工智能、區塊鏈、雲端運算及大數據分析，以把握更大的合作機遇，並探索未來經濟發展的潛力。

海關舉辦一連三日亞太區智慧海關會議開幕儀式。

陳子達於開幕典禮上致辭。

陳子達指，香港海關積極投資人工智能、區塊鏈、雲端運算及大數據分析，以把握更大的合作機遇。

鄧炳強指為應對挑戰，建議推動數據交換、電子支付及 AI 風險模型的共同數字標準，建立國際合作的共同語言。

前線人員專業知識與經驗不可或缺

陳子達指，全球各地的海關機關正面對前所未有的轉變，旅客及貨物流量大幅增加。在應用顛覆性科技協助日常工作時，海關前線人員的專業知識與經驗仍然是不可或缺的，能引領科技朝正確方向發展。他們現時結合豐富經驗、先進設備、人工智能及數據分析，提升不同範疇的風險甄別及通關效率。

他表示，海關去年開發的「亞太區海關電子驗證平台」（ValidAP），是一個應用區塊鏈技術的電子文件驗證平台，助力香港以及亞太區域的物流及經貿發展，以及加強數字化和無紙化。平台已獲亞太區廣泛認可，目前正與多個成員進行探討，深化亞太區貿易生態系統中各關鍵要素，包括物流、金融及資本鏈等。

可更有效風險識別提升貿易安全

保安局局長鄧炳強致辭時表示，隨着跨境電商迅速發展及區域價值鏈延伸，跨境資金流動、旅客往來及數據交換均達到前所未有的水平，傳統海關模式已無法滿足現代貿易的需求。同時，走私、危險品事故等挑戰，以及數字貿易中的新興風險，都體現了建立科學、高效、智能的海關平台的重要性。在此背景下，智慧海關成為戰略重點。透過數字化、數據智能、優化運作及多維度聯通，海關一方面為企業降低成本、加快通關；另一方面則透過更有效的風險識別提升貿易安全。

他指，香港海關在智慧海關資訊科技基建中加入大數據與人工智能運算能力。其中一項是部署於主要管制點的人工智能視頻分析系統，結合人臉識別技術與 AI，提升大數據分析能力，改善旅客體驗及執法效能。

他表示，亞太區海關已建立強大區域網絡，但在智慧海關與智慧城市的發展上仍面對一些挑戰，例如網絡安全與數據保密需進一步加強等。為應對這些挑戰，他建議推動數據交換、電子支付及 AI 風險模型的共同數字標準，建立國際合作的共同語言；縮窄數字鴻溝並加強安全聯通；加強公私營合作。

記者：蔡思宇

攝影：盧江球



