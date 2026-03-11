油價急升｜ 禤國全料增燃油附加費不影響外遊意欲 運輸業界憂影響收入

中東局勢緊張，油價持續波動，香港航空宣布，將於周四（12日）起上調客運燃油附加費。東瀛遊執行董事禤國全表示，今次加幅不大，相信不會影響市民外遊意欲。但運輸業界則擔憂油價上升令成本增加，影響收入。

禤國全今日（11日）在電台節目中指出，航空公司收取燃油附加費已有逾20年歷史，市民普遍習以為常。他解釋，以往航空公司一般每月調整一次燃油附加費，若油價較穩定，則可能每三個月調整一次。然而，是次中東局勢變化僅十餘天，油價已迅速飆升，航空公司亦隨即反應，上調附加費數十至百多元，數額不大，相信不會影響旅客外遊意欲，亦不會因增加百多、二百元而退團或放棄行程，因此對旅行社生意影響應不大。

已出機票旅客不受影響

禤國全補充，已出機票的旅客不受影響，毋須補回差額；但若只預訂機票而未付全費，或已報名參加復活節團的旅客，由於旅行團一般在出發前一星期至十天前才出票及收取尾數，屆時將按新收費計算燃油附加費。

他續稱，部分旅客或會因附加費調高而轉到其他目的地，不過所佔比例較低。禤國全提醒市民，購買機票時需留意：直航航班一般按來回兩程計算燃油附加費，若需轉機，來回可能涉及四程航班，附加費將按每程收取。消費者應仔細計算，選擇票價連附加費後最划算的方案。

此外，截至本月23日，部分原定經中東杜拜、卡塔爾等地轉機的旅行團，若未能找到合適替代轉機點，可能需要取消，影響頗大。他指，受影響旅客可選擇保留團費半年，轉報其他旅行團，免收手續費；如選擇退款，則需支付700元行政費。現時全球各地都在嘗試找航班替代路線，在需求增加下，預料未來長途機票價格會持續上漲。

油價上漲對運輸業影響顯著

另一方面，國際油價急升對運輸業亦帶來衝擊。落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉在同一節目表示，油價上漲對運輸業影響顯著。以一輛輕型貨車及重型貨車為例，每日分別耗油約50升及120升柴油，若每升加價5元，輕型貨車每日將多付逾200元，重型貨車則多付500至600元。貨櫃車每升柴油僅可行走2.5公里，每轉車用油50升，成本增加逾200元。

蔣志偉指出，十多年前雖曾出現油價大幅上升，但未如今次般急劇及幅度大。過去兩星期，柴油出倉價升至每公升約10元，升幅達一倍。他認為，業界難以將成本全部轉嫁客戶，只能部分轉嫁以抵銷開支，對大公司影響相對輕微，但對個體戶司機則構成沉重經濟壓力。

蔣志偉續稱，有個別運輸公司會向客戶收取臨時附加費，加幅視乎車程長短及額外油費而定，具體由雙方協議。

相關新聞：

香港航空調高燃油費 歐美加150元日韓增逾3成

