廉署3.16起展開周年民意調查 選出1500名受訪者了解市民對反貪工作意見

社會
更新時間：10:13 2026-03-11 HKT
發佈時間：10:13 2026-03-11 HKT


廉政公署將於周一(16日)展開新一輪周年民意調查，了解市民對廉潔社會的態度及貪污課題的認知。

廉署發言人表示，反貪政策必須因時制宜，民意調查有助廉署更準確掌握公眾對廉潔和反貪工作的最新意見及認知，協助廉署制定適切反貪策略，進一步強化成效，令反貪工作更到位、更符合社會所需。廉署呼籲參與調查的市民積極表達意見。

民意調查會於3月16日至5月期間進行。由廉署委託的獨立專業研究機構，以隨機抽樣方式選出約1,500名年齡介乎15至74歲的居港人士進行訪問。

獲選住戶將收到由廉署發出的通知函件。訪問員將持有由廉署發出的委任信及研究機構工作證，於上午10時至晚上9時45分期間，穿著研究機構制服到訪住戶，進行10至15分鐘簡單面對面訪問。獲選住戶亦可致電研究機構或廉署安排合適時間訪問。

廉署和研究公司收集的所有個人資料及意見只用作綜合分析，絕不會向其他政府部門或機構披露，已填寫的問卷亦會在民意調查完成後銷毁。

有關周年民意調查的詳細資料已上載廉署網站。公眾若有任何查詢，可在民意調查期間，每日早上10時至晚上10時致電廉署民調查詢熱線2826 3267。
 

