離島渡輪加價 區議員嘆居民硬食加幅 長者出行成本暴增數倍或「被困孤島」

運輸署早前建議6條離島渡輪航線下月起調整票價，部分航線加幅為12.5%。其中，中環來往長洲平日普通船成人單程由14.8元加至16.7元，高速船則加至32.9元，加幅逾一成二，中環來往榕樹灣等多條航線亦加價。離島區議員劉展鵬今早（11日）在商台節目表示，離島居民本身沒有其他交通選擇，要「硬食」加幅，又提到下月起長者2元交通優惠將變成「2元兩折」，長者居民出行成本上升數倍，形容他們隨時「被困孤島」。

加價頻密兼加幅高 居民「無得揀」只能硬食

劉展鵬指，居民普遍不認同如此高昂及頻密的加價。他憶述，這六條離島渡輪航線在2023年已經加過一次價，當時的加幅由3.9%至19%不等，其中坪洲航線的加幅更高達19%。事隔不足兩年，營辦商再度提出加價申請，最初提出的加幅更高達20%至30%（即居民月票加兩成，遊客單程票加三成）。

他認為渡輪營辦商的策略是「開天殺價，落地還錢」，先提出一個非常高的加幅，即使經過磋商後有所下調，最終的加幅對居民來說仍然難以承受。他表示：「運輸署覺得由二、三成的加幅壓低至現時的8%及13%（即居民票加約8%，單程票加約13%）已經大幅壓低，但對居民來說，這依然是個很難接受的加幅。」

劉展鵬強調，離島居民與市區居民不同，他們沒有其他交通工具選擇。「市區居民覺得地鐵貴，可以搭巴士；巴士貴，可以搭小巴。但離島居民要出市區，唯一的選擇就是渡輪，他們是『焗住要俾』。」渡輪本已是所有公共交通工具中成本最高的一種，如今再度加價，對居民的生活成本造成沉重負擔。

相關新聞：

運輸署建議向新渡輪及港九小輪批出五年新牌照 中環至長洲加價逾12% 梅窩及坪洲航線減價

即睇離島渡輪收費安排：

長者遭雙重夾擊 出行成本倍增恐成「孤島」

下月1日起，長者及合資格殘疾人士的2元乘車優惠將改為「2元兩折」，劉展鵬對離島長者的處境表示深切憂慮。他指出，長者們將面臨雙重打擊，既要承受渡輪本身票價的增加，又要面對乘車優惠的變相削減，令他們的出行成本「倍增」。

他提到現時離島的社區生態，許多年輕人因工作關係已搬離離島，始終交通時間及成本太高，剩下不少老人家留守。過去，可能是年輕家庭考慮到入島的交通成本高昂，一家四口來回可能需數百元船費，而選擇由長者到市區與家人相聚。但如今，長者自身的出行成本也急劇上升。

劉展鵬舉例，在假日高峰期，長者的單程船費可能由現時的2元，增加至9元多，加幅高達三、四倍。他擔心地說：「老人家沒有收入，可能僅僅依靠每月幾千元的長者生活津貼。如果出行成本大幅增加，他們可能會選擇更多地留在島上，我們擔心這會否令他們『被困孤島』，與社會及家庭的聯繫減少。」

營辦商亦有經營困難 惟政府應檢討政策

劉展鵬亦坦言，理解船公司的經營壓力。他提到，現時的渡輪航線基本上沒有其他營辦商願意承接，若現有公司停止營運，將對居民造成更大影響。船公司方面反映，疫情期間無法加價，積壓了數年的成本升幅；同時，受地緣政治影響，燃油價格持續上升，加上員工已兩年未獲加薪，面臨人手流失問題，經營確實有困難。

然而，他認為政府在審批加價及制訂政策時，應有更周全的考慮。他與多位區議員同事已在區議會會議上，向運輸署官員提出對長者交通優惠變動的關注，並認為政府應檢視對離島這些特殊地區的政策。他指：「所謂的『長車短搭』、濫用2元優惠的情況，其實在外島的長者身上並不存在。他們搭船是唯一選擇，但最後懲罰得最重的卻是他們。」劉展鵬認為，政府在「2元兩折」的政策上，絕對有檢討空間，應考慮為離島區居民提供特殊安排。他提到，運輸署已承諾會將意見帶回政策局溝通。

劉展鵬亦提醒，渡輪票價持續上漲，不僅影響居民，長遠更會打擊依賴遊客的離島本土經濟。他直言，船公司近年亦承認遊客量及乘客量有下跌趨勢。「當船票加價，自然就少了人願意到外島遊玩。」

他直接比較指：「同樣由中環出發，去羅湖用八達通是52.2元，但去長洲已要48.6元，去坪洲更要50多元。那我為何不選擇北上消費呢？」他認為，渡輪票價的價值不單在於居民出行，更關乎海島旅遊及本地經濟發展，政府及營辦商必須審慎平衡各方利益。

離島區議員劉展鵬。劉展鵬fb圖片