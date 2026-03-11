新聞追擊｜戰火波及杜拜等中東城市 移英港人留學生怕戰禍「捱貴飛」直航返港

中東戰火影響國際航空交通，其中英國和歐洲航線一直以杜拜等中東城市作為轉機地點，《星島》近日追查發現，不少在英國等地留學、打算在下月復活節或暑假返港的學生，紛紛購買直航航班避開戰亂之地，亦有移民英國後返港探親的人士購買直航航班前往英國，惟近期直航航班機票大漲價，例如由倫敦單程返港的直航機票叫價約2.1萬港元，比早前的8000至9000港元高逾一倍，若戰火未能在短期內平息，大批香港留學生勢要「捱貴飛」。

倫敦單程返港直航機票叫價達2.1萬港元

《星島》記者昨在機票網站發現，下周並非長假期，但由倫敦單程返港的直航機票叫價高達2.1萬港元，似不尋常。旅遊情報網站Flyday.hk創辦人Herman接受《星島》訪問時表示，英國倫敦每日有5至6班機飛往香港，以往「Last Minute 機票」直飛大約是8000至9000港元左右，故此目前的價格甚高，至於其他歐洲冷門城市例如羅馬、法蘭克福等直航機票價格升幅只會更高，甚至機位早就售罄。

本月1日至9日 香港國際機場共98航班取消

目前中東主要有3間航空公司有航班飛往香港，分別是卡塔爾航空、阿聯酋航空及阿提哈德航空。其中，阿聯酋領空維持有限度開放，持續有零星航班從杜拜返港，卡塔爾截自昨日仍未開放領空，仍逐日等待當地官方發布最新消息。機管局回覆查詢時亦表示，受中東局勢影響，由本月1日至前日(9日)，香港國際機場共有98班航班取消，以及9班航班延誤。

Herman指出，目前仍可預訂中東轉機航班，價錢變化不大，但最終很大機會無法起飛，「飛到係Bonus」；至於歐洲直航香港機票，本月價格比上月大升一倍。他解釋，票價上升主要分為兩部分，首先是中東航線未明朗，令相對穩定的直航機位供不應求，「你無得揀，票價自然貴；因此相對地4月、5月機票只升約10%至20%，因為尚有時間，消費者仲有得諗，究竟揀中東賭一賭，定係索性揀直飛」。

另一原因是油價。Herman說，一來中東戰火本身令國際油價波動，二來客機要避開戰區，繞路令飛行時間變長，相應地每一程機的耗油量增加，「香港以前來往歐洲最有效率的航線是經俄羅斯領空，當時由香港到歐洲最快僅需10至11小時，俄烏戰火爆發後航班往南改飛伊朗、伊拉克。現時，航線因中東戰火進一步被壓縮至相對狹窄的高加索通道，或再往南面經沙特阿拉伯，令歐洲航班飛行時數普遍長達逾15小時，對航空公司造成燃油及人手成本壓力。」

由於中東局勢不穩，加上復活節將至，將有不少留學生回港，Herman相信本來傾向選擇較便宜機票的留學生，會放棄以往經中東轉機而改為直航，或是在中東以外地點轉機，例如土耳其伊斯坦堡可能成為轉飛首選，或經北京、上海轉機。

在英國留學的20歲姓陳青年表示，已多次經杜拜往返英國和香港，近日原本打算近期預訂暑假期間的返港機票，不料杜拜亦遭受炮火襲擊，故此會購買直航機票，「貴幾千都無辦法」。

移英港人回港捱貴飛 買遲兩日貴$2500

移居英國曼城的港人阿輝表示，由於要在本月中返港從事短期工作，上月28日在網上查看機票，不料當日中東發生戰爭，擔心經杜拜或卡塔爾返港有危險，決定購買曼城往香港直航航班，「當時直航來回機票大約10500港元，諗住睇定啲先，但過了2日票價漲至13000港元，更剩下最後一張機票，於是立即購買」。他又指，明年與妻子和兩名年幼女兒舉家返港探親時，會視乎中東局勢再決定購買直航或中轉航班。

父母從香港移民英國、在英國出生、持有香港身份證的40多歲「BBC」(英國出生中國人)李先生表示，過往曾經杜拜往返英國和香港，今次則購買倫敦經北京前往香港的中國航空航班，將於5月中出發。他解釋，早前幸運地搶購了國航推出的限量特別優惠，僅花328英磅（約3451港元）購得來回機票，便宜了六至七成，於是沒有選擇經杜拜中轉的航班，可說是走運。

記者：趙克平