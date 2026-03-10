藥倍安心︱甄選機構香港新一代文化協會：項目概念確認是原創 事件「已經很清楚」

國際肝癌權威潘冬平的中四女兒潘浠淳，於去年6月研發AI醫療平台「藥倍安心（Medisafe）」多次獲獎，事後被質疑項目「請槍」、違規使用病人數據及第三方版權資料等，引起社會廣泛關注。「藥倍安心」獲第50屆日內瓦國際發明展獎項，負責甄選及培訓學生參加日內瓦國際發明展的，正是香港新一代文化協會。協會總幹事蘇祉祺今日（10日）強調，潘浠淳當初參加協會所舉辦的「香港青少年科技創新大賽」時，項目是沒有問題的，又指事實上獲獎項目概念也經確認是原創，認為事件「其實已經很清楚了」，後續問題則因已經進入法律程序，不方便評論。

他表示，協會現時所有與科技科學有關的比賽，都需申報是否使用AI，以及有沒有導師或科技公司幫助，強調「要寫清楚哪些部分有，哪些部分沒有，沒有申報就不讓參賽」。問及應如何核實，蘇祉祺認為第一步需要參賽者自覺申報，其次會有評審委員會，評審的時候會考慮有多大可能性是不是原創，如被查核會即時取消資格。

左起：政賢力量姚子逸、香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺。

辦升旗隊訪京團 接觸國旗護衛隊

另外，蘇祉祺指，香港新一代文化協會今年將首辦「首屆全國青少年人工智能大賽」香港區選拔賽，並會繼續舉辦各類科創大賽，組織香港代表隊參與全國及全球頂尖賽事。他又指，協會會同時組織「香港大學生升旗隊代表訪京團」和「香港中學生升旗隊代表訪京團」，讓學生到訪國旗護衛隊，並在天安門觀禮台上觀看升國旗儀式，培養對國家民族的歸屬感和使命感。

政賢力量總幹事姚子逸表示，今年會重點起草《民間施政報告》。機構每年邀請超過100位學生、青年領袖、業界精英及顧問團成員組成起草委員會，當中以學生佔多數。委員會經公開遴選及面試，以申請者對公共政策的認知與熱誠為指標，旨在培育熟悉公共政策的優秀人才。報告撰寫過程中，領域專家及機構亦會參與把關，確保質素。

機構亦表示，今年將開展多項研究項目，主要聚焦青年議題及大灣區發展，同時採用量性與質性調查。當中會邀請曾參與《民間施政報告》的青少年接受專業訓練，學習提問、記錄及提取有用資訊，從中了解社會科學調查的實際操作。

記者：周育瑩