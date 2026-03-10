53歲商人涉姦前女友 事主稱曾用粗口鬧被告 遭性侵感痛楚、事後「想死」

53歲商人疑向前女友借款500萬元後不還，在女方3年前上門追討欠款時，於酒店内涉嫌強姦女方，期間女方哭訴「我透唔到氣」等。涉案男商人否認強姦罪，辯方今於高等法院盤問女事主時，女事主同意她曾責罵被告「你老婆做雞，你個女做雞」，但這是因為被告罵她在先，又稱被告有黑社會背景。女事主又稱遭強姦時感到「肉體同肉體碰撞嘅痛......」，因為被告下體「比較長」，而事後她只想盡快返回自己車上，當時心理狀態很差，「我好想死呀」。案件明午續審。

被告林德成，否認於2023年9月26日，在九龍海逸君綽酒店某室内，強姦女子X。

辯方今盤問時，提到女事主X有一名兒子，而被告亦有一子一女。X同意，並確認她和兒子曾一起出席被告的生日派對，而她當時也知道被告有子女，但被告曾表示已經與子女的生母分開。

X早前主問時，供稱她借了500萬元給被告，又免費讓被告居於她持有的紅磡環海東岸物業，即使兩人在2022年分手後，被告仍沒有還款，也沒有搬離紅磡單位。

被告林德成。

女事主：被告「搵黑社會騷擾我」

辯方今提到，X案發當日曾到紅磡單位，但未能找到被告，卻在屋內發現手機，並得悉被告預約了涉案酒店。X稱她不知道被告是否約了人在酒店見面，她去酒店時也沒有理會這點。辯方則問到，X到達酒店後是否「求」被告還錢。X不同意，稱她是去收款，指被告曾恐嚇她，又稱「因為佢有黑社會背景，我純粹一個普通師奶，根本唔夠佢惡。」

辯方續問到，X是否曾責罵被告。X承認，但稱因為被告威脅她「會搞我個仔」，她又同意曾夾雜粗言穢語，及試過罵被告「你老婆做雞，你個女做雞」。X解釋：「佢（被告）對我講嘅說話仲更加之核突……係佢話完我，我先覆述返，等佢知道有幾難受」，X又稱「我𠵱家會驚佢，係因為呢兩年嚟，佢不停揾黑社會同江湖人士騷擾我。」

辯方又問，X遭被告強姦時，是否感到疼痛。X稱她的私處感到痛楚，因為被告強行與她發生性關係，又稱那是「肉體同肉體碰撞嘅痛......」，因為被告下體「比較長」。辯方追問，當X離開酒店房時，是否想着要盡快遠離被告，及她整個人很虛弱。X稱「無咁諗」，表示當時只想盡快返回她的車上及鎖門，又指當時心理狀態很差，「我好想死呀。」

案件編號：HCCC407/2024

法庭記者：王仁昌