香港Comic Con｜動漫展「加碼」5月底登陸 會展公司預告：有Marvel、《星戰》影星降臨香港

香港會展每年約莫7月下旬，都會舉行動漫電玩節，是本港動漫界年度盛事，深受年輕人歡迎。而另一動漫電玩界盛事Comic Con，將於5月29日至31日，一連3日在灣仔香港會議展覽中心舉行，是該活動首次登陸香港。會展管理公司董事總經理梅李玉霞與傳媒茶聚期間進一步透露，「香港Comic Con 2026」主辦方會邀請曾出演真人版動漫電影的演員到場，包括Marvel（漫威）、星球大戰系列的影星，預計會吸引世界各地的觀眾，帶來可觀經濟效益。

梅李玉霞指，香港每年舉行的動漫電玩節，以日韓及本地動漫電玩為主，而Comic Con受眾不同，以國際流行文化為主體，受眾是面向全球，包括很多家喻戶曉的歐美動漫及相關作品。主辦方較早前已公布的來港重量級嘉賓，包括丹麥「國寶級」影帝米基辛（Mads Mikkelsen）、曾出演《回到未來》系列中布朗博士的著名資深男影星Christopher Lloyd等。

梅李玉霞表示，知道香港觀眾對這些歐美動漫和電影興趣也相當高，能夠成功爭取到這個蜚聲國際的重量級展覽，除了因為會展中心地埋位置方便、設施及服務能夠配合多元文化之外，最重要是主辦機構對會展管理公司的專業營運能力及管理充滿信心，認為會展中心是舉辦此活動的不二之選。至於來港的Marvel、星戰系列影星具體人選，梅李玉霞笑言暫時不能透露，要待主辦方公布，但相信香港觀眾一定感興趣。

她又指，會展中心展覽活動一向提供有效平台，助本地文創產品及潮玩品牌開拓新市場。例如每年1月由香港貿易發展局主辦的「香港玩具展」，今年首設「潮玩館」，當中香港原創IP「B.Duck小黃鴨」及內地潮玩「TUTU MOKEY兔極猴」大受歡迎，為文創藝術IP產生經濟效能。