數字辦「友智識」聯乘「港話通」 辦講座教長者用AI 老友記讚貼地窩心

數字政策辦公室透過「友智識」計劃，推動「長者數碼外展計劃」及「長者數碼共融計劃」等項目。數字辦今日（10日）在社交平台表示，「友智識」培訓課程一直致力為「老友記」提供豐富、與時並進的數碼科技知識，更可提升「老友記」應用AI的基本技能及自發學習。

教長者用「港話通」趁新年應節「求籤」

繼早前舉辦兩場「港話通」客席講座，數字辦再促成嶺南衡怡紀念中學長者學苑（「友智識」長者進階數碼培訓計劃推行機構之一），聯同港話通全維服務有限公司於2月13號舉辦新一場講座，教「老友記」如何用香港研發的智能助理應用程式「港話通」。除了「港話通」的實用功能，例如查天氣、查巴士到站時間、找餐廳、問政府服務之外，亦教「老友記」如何用「港話通」趁新年應節「求籤」，以及影應節食材，然後再由「港話通」建議食譜。

「老友記」即場試用後大讚「港話通」夠貼地和窩心，又支援廣東話語音輸入，反應夠快，好開心在日常生活能夠隨時隨地有位「AI助手」，還表示會介紹給其他「老友記」，齊齊發掘更多「港話通」應用場景。

數字辦促成嶺南衡怡紀念中學長者學苑（「友智識」長者進階數碼培訓計劃推行機構之一），聯同港話通全維服務有限公司於2月13號舉辦新一場講座。數字辦fb