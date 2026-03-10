Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

數字辦「友智識」聯乘「港話通」 辦講座教長者用AI 老友記讚貼地窩心

社會
更新時間：16:22 2026-03-10 HKT
發佈時間：16:22 2026-03-10 HKT

數字政策辦公室透過「友智識」計劃，推動「長者數碼外展計劃」及「長者數碼共融計劃」等項目。數字辦今日（10日）在社交平台表示，「友智識」培訓課程一直致力為「老友記」提供豐富、與時並進的數碼科技知識，更可提升「老友記」應用AI的基本技能及自發學習。

教長者用「港話通」趁新年應節「求籤」

繼早前舉辦兩場「港話通」客席講座，數字辦再促成嶺南衡怡紀念中學長者學苑（「友智識」長者進階數碼培訓計劃推行機構之一），聯同港話通全維服務有限公司於2月13號舉辦新一場講座，教「老友記」如何用香港研發的智能助理應用程式「港話通」。除了「港話通」的實用功能，例如查天氣、查巴士到站時間、找餐廳、問政府服務之外，亦教「老友記」如何用「港話通」趁新年應節「求籤」，以及影應節食材，然後再由「港話通」建議食譜。

「老友記」即場試用後大讚「港話通」夠貼地和窩心，又支援廣東話語音輸入，反應夠快，好開心在日常生活能夠隨時隨地有位「AI助手」，還表示會介紹給其他「老友記」，齊齊發掘更多「港話通」應用場景。

數字辦促成嶺南衡怡紀念中學長者學苑（「友智識」長者進階數碼培訓計劃推行機構之一），聯同港話通全維服務有限公司於2月13號舉辦新一場講座。數字辦fb
數字辦促成嶺南衡怡紀念中學長者學苑（「友智識」長者進階數碼培訓計劃推行機構之一），聯同港話通全維服務有限公司於2月13號舉辦新一場講座。數字辦fb

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
8小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
9小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
2026-03-09 18:00 HKT
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
01:10
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
5小時前
假日本士多啤梨貨湧入街市！港人疑中伏：難食兼發霉 官方急發文教2招辨真偽
假日本士多啤梨貨湧入街市？港人疑中伏：難食兼發霉 官方急發文教2招辨真偽
飲食
23小時前
01:17
東張西望｜獸父「作故仔」聲稱性侵14歲子 發兒童下體照邀女網友3P 涉發布兒童色情物品被捕
突發
6小時前
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
飲食
6小時前