Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

信和置業名列標普全球《可持續發展年鑑2026》全球前5%企業 連續第四年獲選年鑑成員

社會
更新時間：14:34 2026-03-10 HKT
發佈時間：14:34 2026-03-10 HKT

信和集團宣布，信和置業有限公司（「信和置業」）於標普全球《可持續發展年鑑2026》中，在房地產管理與開發行業獲評為全球前5%企業之一。是次評選涵蓋全球逾9,200家企業，信和置業是唯一獲此認可的香港地產發展商，這亦標誌信和置業連續第四年獲選為年鑑成員，並首次在其行業中躋身標普全球企業可持續發展評估評分最佳5%。

《可持續發展年鑑》由標普全球編制，根據年度企業可持續發展評估（Corporate Sustainability Assessment，CSA），表彰在可持續發展方面展現持續執行力、披露透明度高，並按年持續提升表現的企業。此評估按產業劃分，涵蓋約23項可持續發展議題，包括氣候策略、生物多樣性及供應鏈管理等。 2026年度全球僅848家企業入選年鑑，足見評選過程非常嚴謹。

「供應商氣候夥伴計劃」凝聚具有氣候意識的供應商，鼓勵碳管理及披露溫室氣體（GHG）排放數據。
「供應商氣候夥伴計劃」凝聚具有氣候意識的供應商，鼓勵碳管理及披露溫室氣體（GHG）排放數據。

此次認可反映信和置業對可持續發展的堅定承諾，以及在日常營運中持續優化的努力。過去一年，重點項目包括：透過「供應商氣候夥伴計劃」加強與供應商的合作及碳排放管理；透過「珍『識』水口計劃」，推動以社區為本的環境教育；以及舉辦「信和可持續發展月」，提升員工對可持續議題的認知和參與。

信和員工積極參與「信和可持續發展月」活動，提升可持續發展意識，共同推動邁向更可持續的未來。
信和員工積極參與「信和可持續發展月」活動，提升可持續發展意識，共同推動邁向更可持續的未來。
信和員工積極參與「信和可持續發展月」活動，提升可持續發展意識，共同推動邁向更可持續的未來。
信和員工積極參與「信和可持續發展月」活動，提升可持續發展意識，共同推動邁向更可持續的未來。

信和集團主席暨環境、社會及管治督導委員會主席黃永光表示：「我們很榮幸能夠連續第四年獲納入標普全球《可持續發展年鑑》，並首次晉身房地產管理與開發行業全球前5%。這項認可體現了團隊的共同努力，以及我們致力於可持續發展融入日常運營，透過協作、負責任的營商實踐和社區參與，穩步推動進步。我衷心感謝同事、志同道合的供應商、合作夥伴，以及我們所服務的社區一直以來的支持與投入，與我們攜手並進，逐步將策略目標轉化為具有深遠意義的成果。在可持續發展的旅程中，我們將繼續與持份者緊密合作，提升業務韌性，創造長遠而可持續的價值。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
5小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-09 12:59 HKT
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
即時國際
8小時前
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
影視圈
15小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
20小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
5小時前
星島申訴王|月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
05:02
星島申訴王 | 月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
申訴熱話
7小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
2026-03-09 09:00 HKT