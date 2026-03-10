信和置業名列標普全球《可持續發展年鑑2026》全球前5%企業 連續第四年獲選年鑑成員

信和集團宣布，信和置業有限公司（「信和置業」）於標普全球《可持續發展年鑑2026》中，在房地產管理與開發行業獲評為全球前5%企業之一。是次評選涵蓋全球逾9,200家企業，信和置業是唯一獲此認可的香港地產發展商，這亦標誌信和置業連續第四年獲選為年鑑成員，並首次在其行業中躋身標普全球企業可持續發展評估評分最佳5%。

《可持續發展年鑑》由標普全球編制，根據年度企業可持續發展評估（Corporate Sustainability Assessment，CSA），表彰在可持續發展方面展現持續執行力、披露透明度高，並按年持續提升表現的企業。此評估按產業劃分，涵蓋約23項可持續發展議題，包括氣候策略、生物多樣性及供應鏈管理等。 2026年度全球僅848家企業入選年鑑，足見評選過程非常嚴謹。

「供應商氣候夥伴計劃」凝聚具有氣候意識的供應商，鼓勵碳管理及披露溫室氣體（GHG）排放數據。

此次認可反映信和置業對可持續發展的堅定承諾，以及在日常營運中持續優化的努力。過去一年，重點項目包括：透過「供應商氣候夥伴計劃」加強與供應商的合作及碳排放管理；透過「珍『識』水口計劃」，推動以社區為本的環境教育；以及舉辦「信和可持續發展月」，提升員工對可持續議題的認知和參與。

信和員工積極參與「信和可持續發展月」活動，提升可持續發展意識，共同推動邁向更可持續的未來。

信和集團主席暨環境、社會及管治督導委員會主席黃永光表示：「我們很榮幸能夠連續第四年獲納入標普全球《可持續發展年鑑》，並首次晉身房地產管理與開發行業全球前5%。這項認可體現了團隊的共同努力，以及我們致力於可持續發展融入日常運營，透過協作、負責任的營商實踐和社區參與，穩步推動進步。我衷心感謝同事、志同道合的供應商、合作夥伴，以及我們所服務的社區一直以來的支持與投入，與我們攜手並進，逐步將策略目標轉化為具有深遠意義的成果。在可持續發展的旅程中，我們將繼續與持份者緊密合作，提升業務韌性，創造長遠而可持續的價值。」