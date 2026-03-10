網紅排隊店GuiltFree開業僅2月疑結業 舉10KG鐵杯挑戰成熱話 網民：希望佢哋捱得住

主打「健康」與「美味」結合的輕食烘焙店GuiltFree於今年1月開業，標榜「零負擔甜點 」，吸引不少愛好健康及甜點的人士光顧，短短2個月便成為排隊店，但周日(8日)有網民經過該店發現未有開業，有網民指該店拉閂已有逾星期，懷疑該店已經結業。

主打酥皮蛋撻、牛角包 舉杯挑戰賽掀熱話

GuiltFree主打酥皮蛋撻、牛角包等烘焙美食，亦有高蛋白乳酪飲品，一杯含有相當於10至15克的蛋白質，對正在健身的人士極為吸引；而GuiltFree亦有舉辦10KG鐵杯舉杯挑戰，只要舉起10KG的鐵杯達到20/30/40秒，就可以獲贈不同的食物，吸引不少人排隊挑戰，社交平台亦有不少的挑戰影片。

多番致電無人接聽 IG帳戶亦刪除

由於Guilt Free自開業以來迅速爆紅，短短兩月已成為排隊，令網民對其疑似結業感詫異。《星島頭條》記者今早(10日)亦有致電該店，惟多番致電都無人接聽，其IG帳戶亦已經刪除；由於店方未有公布業務安排，未知是短期休息、內部整修，還是真正結業，仍待店方澄清。

網民指該店閂閘多時 盼小店能渡難關

綜合網民的留言，GuiltFree由上周四起已未有開店營業，亦有網民表示GuiltFree拉閂已有一星期。有網民對結業傳聞不以為意，因為大部人都是排隊挑戰舉水杯，真正消費的人並不多，「希望佢哋捱得住啦，始終開舖嘅成本真係好高」。

