Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美心皇宮MOKO分店開幕 保留傳統手推點心車 江旻憓化身師傅整黑芝麻卷

社會
更新時間：13:35 2026-03-10 HKT
發佈時間：13:35 2026-03-10 HKT

「美心皇宮」宣布，於旺角MOKO新世紀廣場第7間分店今日（10日）正式開幕，並舉行開幕典禮。新店除保留傳統手推點心車，亦推出即燒乳豬、「美心點心教室」及特色甜品專區。商經局副局長陳百里出席致辭時表示，本港餐飲零售業界的「最壞時間」經已過去，在政府盛事經濟及不同措施助力下，定能開拓更廣闊的發展空間。

陳百里：零售及餐飲最壞時間已過

陳百里指出，過去幾年香港面對消費環境轉變，包括北上消費、外遊消費所帶來的挑戰，「但似乎最壞的時間經已過去」，因過去大半年相關的消費數據，包括零售數字、餐飲數字等在過去的大半年都有回溫跡象，呈上升趨勢。去年另有200多個盛事吸引海外遊客訪港，旅客來港亦帶動消費活動，另外樓市、股市亦相對暢旺，本地市民似乎更願意花錢消費。

政府助業界拓穆斯林、銀髮族、狗主等新客群

他強調政府作為業界堅實後盾，會繼續推出不同措施幫助業界應對困難，例如繼續推動盛事經濟，另外亦努力協助業界開拓新消費客群，包括穆斯林客群、長者銀髮一族，及養狗人士等，「我們不會低估業界朋友可能要面對的壓力和挑戰，但是我相信，憑大家努力堅持，做好產品及服務，餐飲行業在本地市場以至海外舞台，定能開拓更廣闊發展空間。」

可近距離觀賞即燒明爐脆皮乳豬

美心皇宮MOKO新店保留傳統手推點心車，讓顧客即席挑選點心，延續日漸「買少見少」的飲茶風景。餐廳手工製作多款點心及菜式，更是全港首間可近距離觀賞即燒明爐脆皮乳豬的美心中菜餐廳。

美心執董伍威全：餐飲需求仍在 惟預算與體驗期望改變

而新店最大特色，莫過於首設「美心點心教室」，由美心中菜廚師教授學員製作逾20多款點心，每堂可學習兩款點心，學費每人每堂由港幣450元起，並於修畢課程後獲贈圍裙、證書，以及價值港幣100元美心皇宮飲食禮券。美心認為，點心教室不僅能讓親子、學校團體、遊客了解工序背後的匠心手藝，更能體會傳統粵點所蘊含的歷練與巧思。教室將於4月開班，報名詳情容後公布。

美心集團執行董事伍威全表示，美心集團成立至今70年， 亦曾經歷不少挑戰，他認為香港餐飲正在轉型，需求仍在，只是用餐情境、預算與體驗期望有所改變，「所以我們一直優化多元品牌策略，令每一位顧客都感到美心的出品物超所值。」

立法會議員梁進、江旻憓及香港旅遊促進會總幹事崔定邦等亦有出席。其中，梁進及江旻憓在廚師指導下，製作並品嚐黑芝麻卷。

記者：趙克平

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
6小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
7小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
22小時前
假日本士多啤梨貨湧入街市！港人疑中伏：難食兼發霉 官方急發文教2招辨真偽
假日本士多啤梨貨湧入街市？港人疑中伏：難食兼發霉 官方急發文教2招辨真偽
飲食
22小時前
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-09 12:59 HKT
01:17
東張西望｜獸父「作故仔」聲稱性侵14歲子 發兒童下體照邀女網友3P 涉發布兒童色情物品被捕
突發
4小時前
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
3小時前