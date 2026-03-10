天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風

【天氣／天文台／HKO／倒春寒】春天已到，天氣進一步回暖，本港日間氣溫普遍升到20度以上，但天文台表示，預料一股達強風程度的季候風補充會在周五(13日)至周六(14日)初時影響華南沿岸，巿區氣溫跌至16度，新界區降至13、14度，而打鼓嶺更降至只有12度。

本港多處地區氣溫較昨日低4至6度

天文台今日(10日)表示，東北季候風正影響廣東沿岸，而一道雲帶覆蓋華南。正午時分，本港多處地區氣溫較昨日(9日)低4至6度。根據天文台的自動分區天氣預報，今日巿區最低氣溫只有16度，新界普遍地局有15度，將軍澳亦只有15度；天文台又預計今日大致多雲，初時有一兩陣微雨。吹和緩東北風。展望未來，天文台指覆蓋華南的雲帶會在未來一兩日轉薄，同時受乾燥的東北季候風影響，該區天色逐漸好轉，但早上仍然清涼。

強風程度季候風周五殺到 氣溫降至16度

天文台預料一股達強風程度的季候風補充會在星期五至星期六初時影響華南沿岸，根據9天天氣預報，周三(11日)至周五(13日)最低氣溫均是17度，惟最高氣溫除周四(12日)升至24度外，兩天的最高氣溫均為21度。周六的氣溫介乎16至21度，吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級。

同時，隨著季候風稍為緩和，下周初華南氣溫逐漸回升。下周一(16日)氣溫回升至18度，最高氣溫升至23度，而下周四(19日)氣溫進一步回升，最低氣溫20度，最高氣溫24度，濕度升至高達95%。

