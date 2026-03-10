許家印被指欠債53億元 債主要求出售其柯士甸道物業抵債 法庭今批准售價下調至275萬元

中國恒大集團被指欠債2.5萬億元，前年被高等法院頒令清盤，而恒大創辦人許家印亦被高院頒令，須向和信恒聚投資控股中心償還人民幣逾53億元債項，否則須依據押記令出售其名下物業。和信恒聚早前入稟要求在法庭指示下，出售許位於尖沙咀柯士甸道祥景樓的單位以償還部份債項，今（10日）再向法庭申請下調物業售價至275萬元，獲法官歐陽桂如批准。

原告為和信恒聚（深圳）投資控股中心（有限合夥），被告為許家印。

入稟狀指，高等法院早前就一宗建築及仲裁案件，命令被告須在限期內向原告償還人民幣約53.18億元及9100元押記令申請費用，否則被告擁有的尖沙咀柯士甸道144號祥景樓6樓A室物業須依照押記令被押記。

許家印今天並未到庭，原告方向法庭申請下調涉案物業的售價至275萬元，指該物業已有47年樓齡，而原告方早前已索取兩份估價報告及展開售樓程序，亦有潛在買家對物業表示興趣；原告方亦指在本案所有程序中，許家印一直缺席。

歐陽法官指，原告方申請並未違反任何收管令或禁制令，清盤人亦知悉申請及沒有提出反對，而許家印一方則一直沒有存檔文件，考慮到該物業已有47年樓齡，為了把握時間及不要錯失潛在買家，好讓物業得以賣出及償補債項，遂批准原告方申請，把物業售價下調至275萬元。

案件編號：HCMP 1084/2024

法庭記者：王仁昌

