宏福苑遇竊｜工會倡社工聯絡戶主點算財物 再由警方交還以消除犯罪誘因

日前有三名負責宏福苑加固工程的工人在單位內涉嫌盜竊被捕。建造業總工會理事長周思傑今日（10日）在電台節目表示，對此表示遺憾，對違法工人的行為予以譴責。他認為，要杜絕同類事件，最根本的解決方法是在工程開始前，由執法人員清點單位內的財物並交還戶主，以消除工友因處理住戶物品時產生的盜竊誘因。

相信偷竊屬個別事件 不排除工人進行工程時「見獵心喜」

周思傑相信有關工人偷竊的事件屬於個別事件。他解釋，在進行加固工程時，工友無可避免需要移開單位內雪櫃或傢俬等私人物品，以騰出空間安裝頂樁等設備。在搬動過程中，若有貴重物品掉出，便可能見獵心喜，產生盜竊的念頭。

他指出，過往如到一些敏感的地方工作，監管會相對嚴格，例如有保安、管理人員或管工在場監督，盜竊情況相對罕見。

倡社工聯絡戶主了解財務狀況 由警方將財物交還戶主

周思傑認為，可讓「一戶一社工」聯絡受影響的戶主，了解單位內可能遺留的財物，交由警方等部門人員進入單位清點，並在記錄後即時交還戶主簽收。他相信這樣做能從根本上解決了問題，消除誘因，對於工人亦公平很多。

贊同警方加強保安 籲工友配合措施

對於警方在事後加強一系列保安措施，包括要求工人將個人財物存於儲物櫃、不准攜帶多於500元現金，以及在離開時使用金屬探測器進行搜身等，周思傑認為這些措施有必要性，亦能起到一定的阻嚇作用。

對於有指新措施可能引致排隊等候、拖慢進度的問題，他認為這純屬安排上的問題，可以透過妥善管理解決，正如疫情期間地盤進行檢測一樣。

相關新聞：

宏福苑遇竊｜居民收銀行授權短訊 疑遺家中信用卡被盜 警方入屋尋獲

宏福苑遇竊｜警方設警崗加強保安 工人上樓要登記 工友指安排可接受

宏福苑遇竊｜明日恢復鞏固工程 周一鳴：工人上樓前須放低財物 離開時要搜身

宏福苑大火｜加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回9萬元贓物