公屋入息限額上調2.8% 5人家庭增幅最大 資產限額增1.4%

房屋局向立法會提交文件，建議按既定機制調整2026/27年度的公屋入息及資產限額，入息限額整體上調2.8%，資產限額則上調1.4%。在新建議下，一人申請者的入息限額將放寬至13,230元，資產限額則放寬至29.5萬元。

1人資產限額增至29.5萬

入息限額方面，一人申請者將增加140元至13,230元；二人家庭則增加450元至20,680元；三人及四人家庭的限額增加770元及1,020元；五人家庭增幅最大，增加3.9%，即1,500元。至於資產限額，一人申請者的限額將增加4,000元，至29.5萬元；二人家庭增至40萬元；三人及四人家庭的資產限額亦分別建議放寬7,000元及8,000元。

當局表示，根據統計處2025年第四季的數據估算，在新建議的入息限額下，約有155,400個私人樓宇非業主戶將符合公屋的入息資格。有關建議將於下周一（16日）在立法會房屋事務委員會上討論，其後再交由房委會資助房屋小組委員會作決定。