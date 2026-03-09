Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉紅磡酒店勒索泰達幣及白銀總值逾600萬 27歲內地男被控禁錮勒索 還押候訊

社會
24歲內地男上周於紅磡酒店遭多人圍毆並奪去約值530萬元的加密貨幣，以及約值80萬元的白銀。警方事後拘捕一名27歲持雙程證男子，及一名33歲本地男子，27歲無業男被控非法禁錮及勒索兩罪，今於九龍城裁判法院首次提堂。裁判官押後案件至4月20日再訊，期間內地男須還押候訊。

27歲無業男被控非法禁錮及勒索兩罪

被告薛兴浩，報稱無業，被控各一項非法禁錮及勒索罪。控罪指，他於2026年3月6日與7日之間，首尾兩日包括在內，在紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店某房間，連同3名不知名人士，將郭姓男子非法及損害性地禁錮，並違反其意願而將他羈留。以及於2026年3月6日，在同地連同3名不知名人士，意圖使另一人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求郭姓男子交出685,351粒泰達幣及40公斤白銀，合共價值6,180,471元。

案件編號：KCCC707/2026
法庭記者：雷璟怡

