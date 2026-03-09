Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上環劫案︱5男涉串謀搶劫近千萬元 4人還押至5.19再訊 1人留醫

社會
更新時間：16:40 2026-03-09 HKT
發佈時間：16:40 2026-03-09 HKT

上環上周五（6日）發生搶劫案，2名男子帶着共值約1,000萬港元的外幣到找換店兌換，途經港鐵上環站時遭多人行劫。警方其後拘捕5名懷疑匪徒，他們同被控一項串謀搶劫罪，今於東區裁判法院首次提堂。裁判官高偉雄應申請押後其中4人的案件至5月19日再訊，待進一步調查；其餘一人正在留醫，裁判官因此押後該案至3月12日，期間交由警方看管。

5名男被告依次為31歲裝修工人周信發、19歲菲律賓籍送貨卡比華、31歲地盤工人劉俊浩、23歲無業陸浩強，以及17歲學生陳桓煒。他們同被控一項串謀搶劫罪，指他們於2026年3月6日，在香港上環德輔道中港鐵上環站B出口與其他不知名的人，串謀搶劫何祖𣁽，並劫去一個行李箱載有9,746,510港元及150美元。

案件編號：ESCC 602/2026
本報記者

