第二屆全國涉外仲裁人才培訓班在港開班 林定國冀持續提升涉外仲裁專業水平

第二屆全國涉外仲裁人才培訓班（香港）今（9日）早進行開班儀式。繼去年成功舉辦第一屆課程，香港國際法律人才培訓學院今年進一步優化課程內容，聚焦國際仲裁，設有講座及實務環節，涵蓋國際仲裁與國際投資仲裁的核心要素，以及比較國際與中國內地之間仲裁機制等課題。

課程學員背景多元

律政司司長林定國於社交平台表示，本屆課程的40位學員背景多元，來自仲裁公證機構、國企民企、大學及私人法律執業界別，行業涵蓋能源電力、工程建設、工業設備、汽車製造、航空航運、數據科技等。這種多樣性既展現出國家涉外法治人才隊伍的廣度與實力，亦為大家提供從不同角度交流經驗和見解的良好氛圍。林定國期望學員以今次培訓為新起點，持續提升涉外仲裁的專業水平、深化人才交流，攜手更好服務國家發展大局。

他續指，仲裁制度是國家解決經濟糾紛的重要法律制度，是涉外法治的重要組成部分。截至目前，國家共設有285家仲裁機構，仲裁員6萬餘人，累計辦理案件500多萬件，涉案標的額9萬多億元（人民幣），當事人涉及全球100多個國家和地區。

HKIAC去年案件數量及爭議金額創新高

林定國指，根據倫敦瑪麗王后學院2025年國際仲裁調查，香港獲評為全球第二大最受歡迎仲裁地，並在亞太地區位居首位。香港國際仲裁中心（HKIAC）2025年案件數量和爭議金額均創歷史新高，案件當事人來自超過60個司法管轄區，其中70%以上案件來自2020年後簽訂的合約，顯示國際用戶對香港仲裁服務持續充滿信心。

他表示，為期一周的第二屆課程，旨在協助學員同時掌握理論基礎和進階實務技能，從而在涉外仲裁領域發揮所長，應對複雜跨境挑戰。除課堂學習，學員將參訪香港高等法院、仲裁機構、大律師事務所、法律專業團體，以及國際調解院。律政司非常榮幸邀得多位重量級講者，包括區內資深法律執業者和知名仲裁員，以及一位來自海牙常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）的法律代表，與大家分享仲裁不同範疇的專業知識和實務經驗。

林定國亦感謝司法部，特別是公共法律服務管理局，對課程的大力支持和悉心指導；亦感謝中國法律服務（香港）有限公司及中國政法大學為本課程的貢獻。