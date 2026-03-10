啟德體育園1周年︱香港市民的共同成就、共同驕傲 蔡健斌：為港經濟與體育發展創造「雙贏」

斥資319億元興建的啟德體育園是本港最大型的體育及休閒娛樂新地標，落成首年成績斐然，不僅成為本港新地標，更推動本地體育與文化產業化與專業化。營運首年，園區憑藉世界級設施成功承辦香港七人欖球賽、全運會等多項國際盛事，體育活動總日數超過200日，總參與人數突破84萬人次。體育專員蔡健斌表示，啟德體育園第一年成果豐碩，預告園區未來兩年的節目表「幾乎填滿」，續為香港經濟與體育發展創造「雙贏」。

香港人靈活高效的最佳示範

「港人靈活及拼搏的精神，正是體育園在門票收益上領先其他場館的原因。」體育專員蔡健斌指出，港人向來以靈活及彈性的工作效率著稱，對體育園主場館配備的靈活運作草坪深感自豪和驕傲。他指，場館能於「一夜之間」完成比賽草坪與表演舞台模式切換，大大增加場地使用的彈性及效率，過去有球隊緊急希望爭取一個在數周後的檔期，營運公司二話不說將原先下一個演唱會的入台時間，特別安排至通宵進行，騰出時間予球隊在香港主場作賽，這樣一來提高場地使用量，同時有關成果亦反映在體育園的票務收益上，去年主場館在全球大型場館票務銷量與收入兩項指標中，均位列亞洲第一。

由最初經歷測試，到體育園成功開幕，繼而成功舉辦一連串國際盛事，蔡健斌直言當中有不少難忘時刻，至今仍歷歷在目。他憶述，去年1月啟德主場館首次測試時心情格外緊張，「當時是很大的挑戰，因為無論是硬體還是軟件，都是剛好趕及進行測試。」最終順利通過各項測試時，他亦充滿成就感。

本港地標式體育賽事的香港七人欖球賽，去年移師至啟德主場館舉行，並創下逾11萬人入場的近年新高，為剛揭幕的啟德體育園打響「頭炮」。暑假期間，多支國際足球勁旅訪港，亦先後於啟德主場館作賽。蔡健斌指出，配備國際級設施的體育園落成及啟用，除了促進香港體育發展，亦助力推動城市經濟發展，達致「雙贏」。

本月1日體育園開幕一周年的當日，蔡健斌亦置身其中，當天啟德主場館及啟德體藝館分別舉辦流行音樂演唱會，及深受年輕人歡迎的電競賽事，加上超過1500名市民一同參與的一周年社區活動，園區人頭湧湧。他看着川流不息的人流有感而發，認為體育園集合流行文化及藝術表演的多面性優勢，充分達致社區共融的目標。

體育活動超過200日 84萬人次參與

根據資料，啟德體育園由去年3月開幕至本月底，預料體育活動總日數突破200天，總參與人數至今已超過84萬人次。過去一年，體育園亦開放多項室內及戶外運動設施供市民預訂使用，至今累計錄得逾5.2萬名會員人次訂場及使用設施，社區運動時數近14萬小時。

落實全民運動，必須持之以恆。蔡健斌指，體育園於提供新興運動場地、推動學界體育發展，及透過體育及文化活動促進社區共融的三方面入手，達致聯乘效應。

他指，體育園內興建的有蓋運動場，現時是新興運動協會舉辦訓練課程的上課地點，吸引不少市民參與，成功做到將運動帶到社區的重任。啟德青年運動場是學校舉辦運動會及學界運動比賽的重要場地，讓學界可以善用啟德體育園的設施。

體育園於提供新興運動場地，推動學界體育發展。

學界新場地 帶動新興運動

為有效推廣體育運動，園方定期舉行大型社區嘉年華「啟德GET SET GO!」，今年2月舉辦時就吸引逾1萬人次入場參與。蔡健斌形容，這種模式成效理想，特別是在推動入門門檻較低的運動項目，較易引起公眾興趣。

他另留意到，近日身邊不少朋友亦對新興運動產生興趣，紛紛投身運動行列，認為體育園在過去一年已成功達到推廣運動的目標，將體育融入生活。

回顧去年全運會和殘特奧會，啟德體育園亦提供場地予多個項目，展現了本港舉辦大型賽事的能力及大灣區共同發展的可能性。

蔡健斌希望體育園應當放遠目光，「希望可以多點與大灣區城市，在單項體育活動上聯合舉辦比賽。」他相信，此舉有助推動大灣區融合，亦可以推動本港體育深度發展。

他強調政府對體育園的工作很有要求，亦深有期望，指體育園過去一年不斷進步，成績亮麗，令大家眼前一亮，「我們希望接下來的日子，可以做得更好、更加專業。」

他指，體育園已準備就緒，「2026年、甚至2027年的節目表幾乎已經填滿。」 他預告，未來的活動仍以體育活動為主軸，演唱會及文化表演，亦不可或缺，強調絕對值得市民拭目以待，「希望大家將來到訪體育園參與我們的活動。」

記者：關英傑、潘明卉

攝影：林詠華、劉駿軒